Las filas por Gas Licuado de Petróleo, GLP, se incrementan en diferentes puntos de distribución, mientras vecinos de distintos barrios aseguran que deben trasladarse hasta las principales distribuidoras para intentar conseguir una garrafa.

Varias personas llegan desde las 6:00 de la mañana con una o dos garrafas, con la esperanza de ser atendidas antes de que el producto se agote. Sin embargo, denuncian que la espera puede extenderse por varias horas y que, en algunos casos, la distribución termina rápidamente.

“Tenemos que hacer cola para la gasolina, para el gas, para todo. Ahora ya tenemos que hacer cola”, expresó una vecina que esperaba desde temprano.

Según los testimonios recogidos en el lugar, la venta se realiza con un límite de dos garrafas por persona. Para muchas familias, esta restricción obliga a pedir ayuda a otros integrantes del hogar para poder abastecerse.

“Dos por persona están vendiendo. No queda de otra porque en las tiendas tampoco hay. Toca llamar al papá, a la mamá, a todos los que se pueda”, comentó otro vecino.

El problema, según los afectados, se agravó porque los camiones distribuidores ya no estarían llegando con normalidad a los barrios. Esta situación obliga a las familias a salir de sus zonas y acudir directamente a las plantas o puntos principales de distribución.

“Antes siempre iban los camiones, escuchábamos que tocaban y ahora ya no llegan”, relató una persona que además explicó que su familia tiene una panadería y depende del gas para trabajar.

Aunque algunos vecinos destacaron que en las distribuidoras el precio se mantiene en Bs 22,50, denunciaron que en tiendas y negocios particulares el costo habría subido hasta Bs 35 o Bs 40.

“Por lo menos aquí se ha mantenido el precio, eso es lo bueno. Pero en los negocios están dando a 35 o 40 bolivianos. Eso es un robo total”, reclamó un ciudadano.

La molestia también crece por la falta de información clara. Algunos usuarios aseguran que primero les indicaron que la atención sería hasta las 16:00, pero luego les dijeron que el camión llegaría en una hora.

“Como que están jugando con el pueblo. Esta es la planta que distribuye a todos lados, pero no hay”, cuestionó una vecina.

La escasez de GLP genera preocupación en hogares y pequeños negocios que dependen del producto para cocinar o mantener sus actividades diarias. Los vecinos piden a las autoridades garantizar la distribución regular en los barrios y evitar la especulación de precios.

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