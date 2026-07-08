Diésel en Cochabamba: transportistas pasan días en filas y denuncian pérdidas

El drama por conseguir combustible no da tregua en el departamento. Tras semanas de constantes reclamos, las extensas filas de vehículos en busca de diésel persisten en diversas estaciones de servicio de la región, consolidando un panorama de malestar y millonarias pérdidas para el sector del transporte.

Durante un recorrido realizado por la avenida Villazón, una de las principales vías de conexión de la ciudad, se pudo constatar que la escasez golpea con fuerza a los transportistas de carga pesada y flotas interdepartamentales. Los conductores se ven obligados a pasar largas horas bajo el sol e incluso a pernoctar en sus vehículos dentro de los surtidores, interrumpiendo el traslado de mercancías y los viajes programados tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

En algunas de las estaciones de servicio visitadas, la jornada trajo un respiro momentáneo con el arribo de cisternas. Sin embargo, pese a que se inició el despacho del carburante, el flujo vehicular avanzaba con extrema lentitud debido a la gran cantidad de camiones rezagados.

Dos realidades en los surtidores

El escenario actual en Cochabamba muestra un fuerte contraste dependiendo del tipo de combustible que requiera el usuario:

Diésel: Concentra la crisis y el colapso en las vías. El transporte pesado sigue siendo el sector más golpeado, reportando demoras que alteran por completo la cadena de suministro nacional e internacional.

Gasolina: A diferencia de la situación con el diésel, el despacho de gasolina muestra una notable normalidad. Las filas para este carburante son mínimas y los tiempos de espera se han reducido significativamente en la mayor parte del departamento.

A pesar de los despachos parciales que logran mitigar la emergencia por horas, el problema de fondo sigue latente. Las filas interminables en diferentes avenidas y rutas interdepartamentales confirman que el fantasma de la escasez de diésel continúa sin resolverse de manera definitiva en el eje troncal.

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