Lista de heridos del accidente entre Cotoca y Puerto Pailas: un niño de 5 años entre los lesionados

Las autoridades dieron a conocer la identidad de las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito registrado la tarde del martes en la carretera que une Cotoca con Puerto Pailas. Entre los lesionados se encuentra un niño de cinco años, quien fue trasladado junto a los demás afectados a diferentes centros médicos para recibir atención.

La lista de heridos

Anderson Contreras

Tereza Ramos

Un menor de cinco años

Jorge Alexis

Alfér Aníbal Justiniano

Eduardo Alvis

Andrés Urquieta,

Además de otras dos personas cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

De acuerdo con el director departamental de Tránsito, coronel Marco Antonio Torres, el accidente dejó un total de nueve personas heridas, quienes fueron evacuadas al Hospital Virgen de Cotoca y a otros centros asistenciales del municipio.

“Tenemos nueve personas que han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales del municipio de Cotoca. Estamos esperando el diagnóstico de los médicos”, informó la autoridad policial, quien además confirmó que entre los lesionados se encuentra un menor de cinco años.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 y fue provocado por una presunta invasión de carril, lo que derivó en una colisión entre un vehículo blanco y una camioneta.

Torres también indicó que ambos conductores permanecen en calidad de aprehendidos en dependencias de la Policía de Cotoca. A los dos se les practicó la prueba de alcoholemia y se espera el resultado de los exámenes, mientras el Ministerio Público y la Unidad Operativa de Tránsito continúan con las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Los vehículos involucrados permanecen retenidos como parte de las pericias, mientras las autoridades aguardan los informes médicos que determinarán el estado de salud de cada uno de los lesionados.

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