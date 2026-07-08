Gobierno asegura combustible y anuncia nueva Ley de Hidrocarburos para enfrentar la crisis

El Gobierno aseguró este miércoles que el país cuenta con combustible suficiente para abastecer los surtidores y anunció que trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos como parte de una solución estructural a la crisis energética.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Ejecutivo tomó medidas para atender la demanda inmediata de diésel y gasolina, pero reconoció que todavía existen problemas logísticos que impiden una distribución normal en diferentes regiones del país.

“Lo que puedo decir es que el Gobierno responsablemente ha tomado acciones al respecto y está tomando medidas. Todas estas se van a encuadrar en el marco de una nueva Ley de Hidrocarburos, que será presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no solo eso, sino otras medidas que pudieran atender la inminente necesidad y demanda de energía”, señaló Gálvez en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que Bolivia continúa importando diésel y gasolina debido a la falta de inversiones en exploración durante anteriores gestiones. En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos de largo plazo es recuperar la soberanía energética del país.

“Para eso se requiere reconstruir sobre las cenizas que nos dejaron”, manifestó.

Gobierno atribuye las filas a problemas logísticos

Gálvez pidió disculpas a la población por las largas filas en los surtidores y aseguró que la situación actual no responde a una falta de producto ni a la ausencia de recursos para importar carburantes.

Según el vocero, la contingencia se debe principalmente a tres factores: los más de 50 días de bloqueo que afectaron la cadena de suministro y almacenamiento, los conflictos temporales registrados en la frontera con Chile en el punto Colchane-Pisiga y el endurecimiento de los controles de calidad al combustible importado.

El Gobierno señaló que estos controles buscan evitar fallas previas y garantizar que el carburante que llegue al país cumpla con las especificaciones técnicas necesarias.

“Para ser claro y contundente en esto, existe el producto suficiente de diésel y de gasolina. Tenemos un problema logístico para que llegue hasta los surtidores. Con el pasar de los días confiamos en que eso se va a resolver”, remarcó Gálvez.

YPFB prevé normalización progresiva

Más temprano, el vicepresidente nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, Víctor Hugo Blacud, informó que el abastecimiento de combustibles se normalizará de manera progresiva hasta alcanzar el 100% a finales de mes.

La estatal petrolera identificó como principales causas de la contingencia los retrasos en la fluidez de distribución y la falta de capacidad en laboratorios locales para procesar muestras nacionales.

“Tenemos como objetivo hasta fin de mes poder tener un 100% de optimización en la fluidez del abastecimiento y de la normalidad del abastecimiento, pero las mejoras se van a ir notando día a día”, indicó Blacud.

La autoridad también explicó que uno de los principales cuellos de botella fue la falta de laboratorios adecuados para acelerar los procesos de control de calidad.

“Ese es uno de los grandes problemas con los que hemos tropezado. Estamos adquiriendo laboratorios, porque ese ha sido uno de los cuellos de botella desde el principio de la implementación de este sistema de control de calidad”, sostuvo.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el combustible está garantizado y que la normalización será gradual. Sin embargo, las filas en surtidores continúan generando preocupación entre transportistas, productores y ciudadanos que dependen del diésel y la gasolina para sus actividades diarias.

La nueva Ley de Hidrocarburos aparece como la apuesta de fondo del Ejecutivo para enfrentar una crisis que, según las autoridades, no solo responde a la coyuntura actual, sino también a problemas estructurales acumulados durante años.

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