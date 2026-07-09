¿Cómo estará el clima este jueves en Bolivia? Revise el pronóstico del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 9 de julio una jornada con cielos despejados y temperaturas bajas en gran parte del territorio nacional, especialmente en el occidente, donde persistirán las mínimas bajo cero propias de la temporada invernal.

Occidente

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y el ambiente frío.

En La Paz, las temperaturas oscilarán entre 4°C y 20°C, con cielos poco nubosos.

El Alto registrará una de las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de -7°C y una máxima de 13°C, además de cielos despejados.

En Oruro se prevén temperaturas entre -5°C y 16°C, sin probabilidad de lluvias.

Mientras tanto, Potosí tendrá una mínima de -5°C y una máxima de 17°C, con cielos despejados durante toda la jornada.

Valles

En la región de los valles se espera un día estable y sin precipitaciones.

Cochabamba tendrá temperaturas entre 7°C y 31°C, con cielos despejados.

En Sucre, el termómetro marcará entre 1°C y 25°C, mientras que Tarija registrará temperaturas de 2°C a 28°C, ambas ciudades con escasa nubosidad.

Oriente

El oriente boliviano mantendrá un ambiente cálido con cielos poco nubosos.

En Santa Cruz se esperan temperaturas entre 16°C y 28°C.

Por su parte, Trinidad tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, mientras que Cobija registrará valores entre 20°C y 29°C.

De acuerdo con el Senamhi, no se prevén lluvias significativas para este jueves en las principales ciudades del país, por lo que recomienda tomar precauciones ante las bajas temperaturas en el occidente y mantenerse hidratado en las regiones donde persistirá el calor.

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