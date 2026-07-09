Alta demanda por el invierno incrementa la venta de garrafas de gas

Las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) aseguran que el abastecimiento de garrafas se mantiene con normalidad, pese al incremento en la demanda generado por las bajas temperaturas. Según explicaron, durante la temporada de invierno el consumo aumenta, principalmente por el uso doméstico y la preparación de alimentos.

Desde una distribuidora indicaron que actualmente se puede adquirir hasta cuatro garrafas sin restricciones. En caso de requerir una mayor cantidad, los compradores deben presentar documentación que justifique el destino del producto.

"Estamos partiendo de cuatro garrafas. Cuando hay un excedente mayor a esa cantidad, pedimos que tengan licencia de funcionamiento o NIT que justifique por qué están llevando una cantidad mayor. Si es una empresa, una panadería u otro negocio, se les entrega lo que requieren", explicó la responsable.

La distribuidora señaló que el aumento en la demanda es un comportamiento habitual durante esta época del año. "En época de invierno el consumo es mayor, entonces la demanda también es mayor. Todos los años estamos con esta situación, pero estamos sacando con normalidad", afirmó.

Para garantizar la cobertura, la empresa informó que cuenta con diez unidades de reparto que diariamente recorren los barrios asignados. Aunque algunos camiones salen con menor cantidad de garrafas, aseguran que se busca cumplir con todas las zonas programadas.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier irregularidad en la venta del producto. "Si algún vecino nos dice que no llegó el camión o que están vendiendo caro, le pedimos que saque una foto y nos traiga el número interno del vehículo. Aquí se sanciona y también se informa a la ANH", advirtió la responsable.

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