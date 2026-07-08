Una inspección realizada por la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Lola Terrazas, confirmó que los centros infantiles municipales cuentan con el 50% de sus cupos disponibles, por lo que el Gobierno Autónomo Municipal busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso de más familias al servicio.

Según explicó la autoridad, actualmente funcionan 38 centros infantiles municipales que atienden a niños menores de cuatro años, aunque solo están ocupando la mitad de su capacidad.

“Actualmente, 38 centros solamente están cubriendo el 50% de atención a menores de cuatro años. Quiere decir que tenemos la capacidad de ampliar nuestro servicio de cuidados infantiles en un 50% más”, afirmó Terrazas.

Como parte de las medidas para incrementar la cobertura, la Defensoría eliminó la exigencia del certificado de trabajo como requisito obligatorio para la inscripción. En su lugar, los padres o madres podrán presentar una declaración sobre la actividad económica que realizan, una medida pensada especialmente para quienes trabajan de manera independiente o en el sector informal.

La directora explicó que anteriormente muchas familias no lograban acceder a las guarderías porque se les informaba que no existían espacios o porque no cumplían con requisitos difíciles de obtener, como el certificado laboral.

“Muchas mamás no tienen un empleo formal o incluso no pueden trabajar porque deben cuidar a sus hijos. El objetivo de las guarderías es precisamente apoyar a las familias con dificultades económicas para que puedan trabajar mientras sus niños reciben atención adecuada”, sostuvo.

Terrazas invitó a los padres y madres que necesitan apoyo para el cuidado de sus hijos a acercarse al centro infantil municipal más cercano e iniciar el proceso de inscripción con los nuevos requisitos simplificados.

Asimismo, informó que el municipio desarrolla un trabajo conjunto con la Fundación Alalay para identificar a niños en situación de mendicidad forzada junto a sus familias. La finalidad es incorporarlos a los centros infantiles municipales, permitiendo que sus padres puedan generar ingresos sin exponer a los menores a permanecer en las calles.

La autoridad remarcó que este programa forma parte de las acciones de prevención impulsadas por el Gobierno Municipal para garantizar la protección integral de la primera infancia y brindar respaldo a las familias en situación de vulnerabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play