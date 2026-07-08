Vecinos instalan cámaras y alarmas para combatir la inseguridad en El Alto y Viacha

En los primeros días de funcionamiento del centro de monitoreo barrial en la zona 16 de Julio de El Alto, los vecinos reportaron la identificación de dos casos de menores extraviados y un hecho de tránsito registrado durante la preentrada folclórica del sector.

Según los responsables del sistema, las cámaras permitieron ubicar a una menor de 10 años y a una niña de 6 años que se habían separado de sus familiares.

“Las cámaras de seguridad nos han permitido identificar y detectar a la persona; más bien estaba en una tienda”, señalaron desde la organización vecinal.

Cámaras financiadas por los vecinos

El representante vecinal de la zona 16 de Julio, tercera sección, Jacinto Salinas, informó que el proyecto fue impulsado ante los constantes hechos de inseguridad registrados en el barrio.

El sistema cuenta con 16 cámaras de videovigilancia instaladas mediante fibra óptica y fue financiado con recursos propios de los vecinos, con una inversión aproximada de Bs 85.000.

“Nosotros en la zona teníamos mucha inseguridad. Por ello nos hemos permitido hacer este proyecto de sistema de videovigilancia”, explicó Salinas.

Mejoraron luminarias para mayor control

Antes de instalar las cámaras, los vecinos realizaron el cambio total de luminarias por tecnología LED para mejorar la visibilidad en las calles y garantizar imágenes más claras durante la noche.

“Lo primero que hemos hecho es cambiar al 100% con luminarias LED nuestras calles. Con esta buena iluminación ahora estamos implementando las cámaras de videovigilancia”, indicó el dirigente vecinal.

El monitoreo se realiza en coordinación con la Policía, a través de la estación policial de Alto Lima, para coadyuvar en la prevención de delitos y atención de emergencias.

Buscan replicar el modelo en otras juntas vecinales

Desde el sector señalaron que este modelo podría ser aplicado en otras zonas, con el apoyo de las propias juntas vecinales.

Uno de los principales problemas identificados es el costo del internet y la transmisión de datos; sin embargo, los vecinos plantean que la instalación de fibra óptica podría reducir esos gastos y, además, permitir el acceso a internet gratuito para colegios, universidades, escuelas y centros de salud cercanos.

Alarmas vecinales en Viacha

En la urbanización Mariscal Santa Cruz, del municipio de Viacha, los vecinos también decidieron organizarse ante la presencia de ladrones de viviendas y presuntos “jaladores”.

Como primera medida, instalaron alarmas vecinales que pueden activarse mediante una llamada telefónica. Los vecinos indicaron que esta herramienta ya fue utilizada para alertar sobre personas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos.

“Ante estos últimos acontecimientos, hay bastante inseguridad ciudadana. En ese sentido, nos hemos organizado para contar con una alarma vecinal”, señaló un dirigente del sector.

Prevén rondas nocturnas

Los vecinos de Mariscal Santa Cruz también proyectan instalar cámaras de seguridad y conformar brigadas para realizar rondas nocturnas.

La medida busca brindar mayor seguridad principalmente a jóvenes, estudiantes y vecinos que retornan tarde a sus viviendas.

“Queremos hacer rondas nocturnas con los vecinos para tener más seguridad, especialmente por los jóvenes que llegan de la universidad y de las escuelas”, indicaron.

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