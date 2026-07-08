Especialistas advierten riesgos por el uso de fármacos para bajar de peso

El incremento en el uso de medicamentos para bajar de peso genera preocupación entre especialistas, principalmente cuando son consumidos sin receta médica, sin control profesional o por influencia de redes sociales.

El gastroenterólogo Carlos Ascarruz explicó que existen distintos tipos de fármacos utilizados para la pérdida de peso, pero advirtió que algunos productos ofrecidos como “milagrosos” pueden contener mezclas peligrosas para el organismo.

Fármacos deben ser supervisados

Ascarruz señaló que algunos cócteles para adelgazar pueden incluir hormonas tiroideas, diuréticos, laxantes o incluso sustancias tipo anfetaminas, lo que puede representar un riesgo para la salud.

También explicó que actualmente se utilizan medicamentos conocidos como anti GLP-1, tanto orales como inyectables, que actúan sobre el metabolismo y generan mayor sensación de saciedad al disminuir el vaciamiento gástrico.

Sin embargo, remarcó que estos tratamientos no deben ser usados sin acompañamiento médico.

“Siempre tiene que estar el médico, el endocrinólogo, el psicólogo, la nutricionista, porque tomado así solamente por uno puede ser un poco peligroso”, afirmó Ascarruz.

Posibles efectos secundarios

El especialista advirtió que el uso inadecuado de estos medicamentos puede provocar efectos secundarios como desnutrición, desequilibrios hidroelectrolíticos, problemas gastrointestinales y otros cuadros de riesgo.

También recomendó especial cuidado en personas con antecedentes de cáncer de tiroides o riesgo de pancreatitis, debido a posibles complicaciones asociadas a ciertos tratamientos.

“Pueden dar pancreatitis, pueden dar muchos otros efectos secundarios, pero tiene que ser muy bien supervisado”, sostuvo.

No todos deben usarlos

Ascarruz explicó que algunos de estos medicamentos fueron desarrollados inicialmente para pacientes con diabetes y luego comenzaron a utilizarse en personas con obesidad o sobrepeso.

El médico advirtió que el problema aparece cuando personas delgadas o sin indicación clínica los consumen únicamente por presión estética o deseo de bajar más de peso.

“Todos quieren ser más flacos y ese es un problema de gestión social, de redes y de estándares”, señaló.

El componente emocional

Por su parte, el psicólogo Rodrigo Ayo sostuvo que la obesidad y el deseo de bajar de peso rápidamente no deben analizarse solo desde los kilos, sino también desde la historia emocional de cada persona con la comida.

“El problema no es solamente un tema de kilos”, afirmó el psicólogo.

Ayo explicó que muchas personas comen por ansiedad, culpa, tristeza, soledad o incluso como una forma aprendida de afecto y gratitud dentro de su entorno familiar.

Redes sociales e imagen corporal

El psicólogo advirtió que las redes sociales y los estándares de belleza pueden incentivar el consumo de productos sin registro o de procedencia desconocida.

También señaló que, en algunos casos, incluso después de cirugías o tratamientos para bajar de peso, las personas pueden seguir viéndose con obesidad si no trabajan el componente psicológico.

“Puedes atender el síntoma, pero no el problema”, explicó Ayo al referirse a la importancia de acompañar cualquier tratamiento físico con apoyo emocional.

Especialistas recomiendan abordaje integral

Ambos especialistas coincidieron en que la pérdida de peso debe ser abordada de manera integral, con evaluación médica, orientación nutricional, actividad física y acompañamiento psicológico.

Ascarruz remarcó que una alimentación saludable, la moderación y el ejercicio deben formar parte del tratamiento, mientras que Ayo insistió en revisar la relación emocional que cada persona tiene con la comida.

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