Lo que se sabe de los heridos del accidente entre Cotoca y Pailas: tres permanecen en terapia intensiva

El accidente de tránsito registrado la tarde del martes en la carretera entre Cotoca y Pailas continúa dejando preocupación por el estado de salud de las víctimas. De los nueve heridos, cinco fueron trasladados a una clínica privada en Santa Cruz, donde tres permanecen en terapia intensiva y uno de ellos será sometido a una cirugía de neurocirugía debido a un hematoma epidural.

Familiares de una pareja de jóvenes heridos aseguraron que ambos permanecen internados en estado delicado y solicitaron que la empresa propietaria del minibús involucrado en el hecho asuma los gastos médicos. Además, señalaron que la pareja es el sustento económico de sus tres hijos menores.

“Sí, tengo a mi sobrino y también a su esposa. Mi sobrino es el más afectado, está en estado crítico. Él está entubado y necesita una operación. Tiene la cabeza muy afectada, un hematoma con una inflamación severa, además de cortes y fracturas”, relató Roxan Heredia, familiar de las víctimas.

La mujer explicó que la pareja se dirigía desde Paila hacia Santa Cruz cuando ocurrió el accidente y que ambos trabajan en la elaboración de ladrillos para mantener a sus hijos.

“Tienen tres hijos pequeños. Ellos son el sustento de la familia y no cuentan con un trabajo fijo. Son personas humildes que viven de fabricar ladrillos. No tienen recursos para afrontar esta situación y lo único que pedimos es que salgan adelante y puedan recuperarse”, expresó.

El reporte médico

El jefe de Emergencias del centro asistencial, Geovanni Chinche, informó que cinco de los nueve lesionados fueron ingresados a esa clínica, entre ellos un niño de cinco años que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

“Tenemos cinco pacientes. Entre ellos un menor de cinco años que ingresó a cuidados intensivos pediátricos y está siendo intervenido por el servicio de cirugía plástica. Además, tenemos otros pacientes de entre 20 y 30 años, de los cuales tres pasaron a la unidad de cuidados intensivos y terapia intensiva”, explicó.

El médico detalló que las víctimas presentan heridas de gravedad provocadas por el fuerte impacto.

“Tenemos heridas punzocortantes, luxofracturas de clavícula y exposición ósea en la región frontal. Uno de los pacientes será intervenido quirúrgicamente”, indicó.

Respecto al caso más delicado, Chinche confirmó que el paciente presenta un hematoma epidural y será sometido a una intervención por el equipo de neurocirugía.

Asimismo, señaló que todos los lesionados permanecerán bajo observación médica, ya que perdieron el conocimiento tras el accidente.

“Todos los pacientes deben mantenerse en observación porque prácticamente todos perdieron el conocimiento durante el impacto”, afirmó.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer la responsabilidad de los conductores involucrados en el hecho.

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