Dockweiler dice que el gobernador deberá anunciar si se amplía el feriado

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, se refirió a la posibilidad de ampliar el feriado por las fiestas julias y señaló que la definición deberá ser coordinada con el gobernador, debido a que la medida no solo alcanzaría al municipio paceño, sino a todo el departamento.

La autoridad municipal indicó que aún no recibió una comunicación oficial sobre el procedimiento para definir una eventual ampliación del descanso, aunque señaló que conoció versiones de que la decisión tendría que ser asumida entre la Gobernación y la Alcaldía.

Dockweiler buscará contacto con el gobernador

Dockweiler anunció que se comunicará con el gobernador para conocer su criterio y avanzar en una posible definición sobre el feriado largo.

“Voy a entrar en contacto el día de hoy con el gobernador para ver cuál es su criterio, y en función de eso seguramente será el gobernador, porque este sería un feriado para todo el departamento, quien tendrá que anunciar sobre esta posibilidad”, señaló.

Alcalde apoya un día más de feriado

Aunque aclaró que la determinación debe ser coordinada, Dockweiler expresó su respaldo a la posibilidad de ampliar el feriado por el 16 de julio.

La autoridad sostuvo que, tras 53 días de conflictos y restricciones en el país, un día adicional permitiría a la población viajar, movilizarse y participar de las actividades por el mes aniversario de La Paz.

“Si me preguntan a mí, yo le digo que sí, porque hemos estado encerrados 53 días, no podías ni viajar. Esta sería la oportunidad de que nos podamos liberar, salir, viajar y disfrutar”, afirmó.

Feriado para reactivar la economía

El alcalde también consideró que un feriado largo ayudaría a reactivar la economía paceña, especialmente en sectores vinculados al turismo, gastronomía, transporte, hoteles, mercados y actividades culturales.

Según Dockweiler, la ciudad se prepara para recibir a visitantes durante las fiestas julias y desarrollar una agenda de actividades en distintos espacios.

Verbena y actividades julias

En la misma entrevista, Dockweiler ratificó que la verbena paceña se realizará el 15 de julio en la Plaza Mayor de San Francisco y anunció que este viernes se darán a conocer más detalles sobre los grupos musicales e instituciones que apoyarán la actividad.

Además, destacó otras actividades programadas por el mes paceño, entre ellas reconocimientos a caseritas, transportistas, trabajadores municipales y la elección de la Cholita Paceña.

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