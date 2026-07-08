Desabastecimiento de combustible genera largas filas de vehículos en surtidores

Debido al desabastecimiento de diésel y gasolina en surtidores de la capital cruceña, se han registrado largas filas de vehículos que aguardan para abastecerse. Las inmediaciones de los surtidores registran un congestionamiento inusual que altera el tráfico y ralentiza las actividades circundantes habituales.

Las hileras de automóviles particulares y de alto tonelaje se extienden por varias cuadras a la espera de cisternas de reabastecimiento. En este sentido, los conductores indican que la falta de información sobre la llegada de los carburantes incrementa el perjuicio para los choferes.

En este contexto, los conductores lamentan que las jornadas laborales se ven severamente interrumpidas debido al tiempo muerto que exige la búsqueda de gasolina y diésel.

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