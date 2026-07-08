Gobernador cruceño impulsa el 50-50: propone iniciar con el impuesto a las Transacciones

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, compartió hoy mediante sus redes sociales un video en el que indicó que presentó una propuesta técnica y económica concreta para modificar el Presupuesto General del Estado del 2026, el cual se encuentra actualmente en tratamiento en el Senado. La autoridad plantea que el Impuesto a las Transacciones (IT) sea el primer tributo coparticipable bajo una distribución del 50-50 entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.

"Tenemos una oportunidad histórica, no el próximo año, no el siguiente gobierno. Ahora, en este momento, el presupuesto general del Estado del 2026 todavía se encuentra en tratamiento del Senado y aún puede modificarse, se puede hacer, solo hace falta voluntad política", afirmó el gobernador Velasco.

Esta medida busca dotar de mayores recursos a los gobiernos departamentales, municipales y universidades de todo el territorio nacional.

Un beneficio para todo el país

De acuerdo a lo que indica Velasco, la propuesta no está enfocada de manera exclusiva en la región cruceña, sino que pretende impulsar un beneficio equitativo para el desarrollo de la totalidad de las regiones bolivianas. Además, aclaró que no están solicitando la distribución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que proponen comenzar gradualmente con el IT para demostrar la viabilidad de la descentralización responsable.

"Los números están, la propuesta existe y los beneficios alcanzarían a todos los departamentos, a todos los municipios, a todas las universidades públicas del país. No es una propuesta para Santa Cruz, es una propuesta para Bolivia", complementó la autoridad.

El líder departamental insistió en que el propio gobierno nacional tiene en sus manos la oportunidad de consolidar una reforma histórica.

Autonomía frente al centralismo

Velasco lamentó las trabas burocráticas y administrativas que impone el centralismo y que frenan la ejecución de soluciones inmediatas para la población. Asimismo, cuestionó que las autoridades elegidas por el voto popular dependan constantemente de funcionarios centralistas que no conocen las realidades locales.

"Un gobernador elegido por el voto popular no debería depender permanentemente de autorizaciones administrativas de nivel central para resolver los problemas de su departamento", enfatizó Velasco.

Finalmente, el gobernador reiteró que no busca una confrontación con el nivel central, sino una salida democrática, firme y enmarcada siempre dentro de la Constitución.

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