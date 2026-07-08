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Bloquean carretera en Tres Cruces por cambios en centro médico

Los comunarios instalaron un cerco vial a la espera de una respuesta oficial que resuelva el conflicto en su centro médico.

Ximena Rodriguez

08/07/2026 18:25

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La medida se realiza en protesta por cambios administrativos en el sector salud de la zona.
Santa Cruz

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Pobladores de la comunidad de Tres Cruces, en Santa Cruz, instalaron un bloqueo en la carretera Bioceánica para manifestar su rechazo ante el retiro de la Dra. Adela Paniagua de su centro de salud local.

Los manifestantes justifican la medida de presión señalando que la profesional ha brindado una atención impecable a los vecinos durante varios años consecutivos.

La interrupción de esta vital ruta busca presionar directamente a las autoridades sanitarias para que reconsideren la destitución y respeten la continuidad de la médico.

El sector movilizado advirtió que mantendrá el cerco en la carretera hasta obtener una respuesta oficial favorable por parte de las instituciones competentes.

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