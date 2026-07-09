Falta de gas golpea a pequeños negocios y hogares en Santa Cruz

Ante la falta de gas licuado de petróleo (GLP) en la capital cruceña, el cual ya genera largas filas en los centros de distribución de diversas regiones, la ciudadanía manifiesta su molestia no solo para el abastecimiento en casa sino también en comercios que requieren este insumo para su operatividad. Esta situación golpea directamente a la economía popular, obligando a los pequeños negocios gastronómicos a improvisar logísticas costosas para continuar con su actividad.

De acuerdo a lo que indican los comerciantes de los mercados populares, se ven forzados a peregrinar por distritos alejados arrastrando elevados costos de transporte debido a la falta del recurso en los puntos habituales de venta.

"Uno tiene que ir a buscar lejos, a los barrios; a veces uno tiene que traer de su casa, de su barrio y eso cuesta", relató con preocupación una vendedora de un mercado, quien detalló que ante la crisis debe movilizarse en micro porque los ingresos ya no le alcanzan para costear un taxi.

Impacto en la economía familiar

"Acá no abastece el gas, no están trayendo y no hay en ninguna de las tiendas; nosotros hacemos Patasca los fines de semana y ahorita es que lo vamos a sentir porque hemos llegado a comprar gas de entre Bs. 35 y Bs. 50", denunció una vecina afectada por la especulación de precios en algunas zonas de la ciudad.

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