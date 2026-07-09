Cochabamba: Exámenes forenses revelan agresiones crónicas contra la niña de 5 años e investigan al padre

Tras dictarse la detención preventiva para la madrastra que golpeó brutalmente a una niña de 5 años en el municipio de Puerto Villarroel, nuevos y alarmantes detalles han salido a la luz. Los informes médicos y policiales confirman que la menor no solo fue víctima de un hecho aislado, sino que presenta un crónico historial de violencia física y psicológica.

Crueldad extrema: Nueve días de impedimento e historias de dolor

El director interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ronal Céspedes, informó que el examen médico forense determinó nueve días de impedimento para la pequeña víctima. Los hallazgos del examen físico evidencian la gravedad del abuso:

Lesiones recientes: Contusiones y escoriaciones en toda la espalda, además de heridas cortantes en las orejas.

Lesiones antiguas: Cicatrices y heridas pasadas en la zona de la cabeza.

La agresora, una joven de 21 años que ya se encuentra recluida en el penal de San Sebastián Mujeres desde el pasado 29 de junio, justificó su accionar en las declaraciones preliminares alegando de manera fría que la menor "no hacía caso y se portaba mal". Aunque el encarcelamiento se produjo hace unos días, el caso causó una profunda indignación social tras la reciente viralización del video de la golpiza en redes sociales.

Se amplían las investigaciones hacia el entorno familiar

El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedepos) y la Defensoría de la Niñez han tomado acciones inmediatas para garantizar la seguridad de la menor, quien actualmente se encuentra bajo el resguardo y cuidado de su abuela paterna.

Sin embargo, las pesquisas no concluyen con la reclusión de la madrastra por seis meses. Las autoridades informaron que el padre de la niña será citado a declarar para determinar si existía complicidad o negligencia.

"Indica la mujer que el padre se perdía mucho tiempo en su chaco trabajando, entonces él no sabía nada. Pero están haciendo las investigaciones para que también se pueda establecer el grado de responsabilidad o no del padre", explicó el director de la Felcv.

Por su parte, Luis Yaniquez, responsable del Sedepos, reafirmó que la Defensoría indagará a profundidad el entorno familiar para esclarecer las condiciones en las que vivía la víctima. La agresora enfrentará una nueva audiencia en enero del próximo año.

El severo impacto psicológico: La violencia normalizada

Una de las señales más desgarradoras del caso se infiere del propio video de la agresión, donde se observa que la niña no llora mientras es golpeada. Para la psicóloga Zulma Galván, esto es un indicador inequívoco de un maltrato de larga data.

"Ella posiblemente ha adquirido como una normativa emocional el hecho de no reaccionar (...) posiblemente esta niña no aprenda a defenderse porque se ha normalizado este tipo de violencia en su propio cuerpo. Estos niños normalmente suelen ser retraídos y saben que el golpe forma parte de su naturaleza", alertó Galván.

La especialista señaló que la recuperación de la menor será un proceso "bastante largo" debido a que la violencia ocurrió entre los 4 y 5 años, una etapa crucial donde se estructura la personalidad, la confianza y los lazos de seguridad. Para superar este trauma, la niña requerirá el apoyo urgente de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos y pedagogos.

Mira la programación en Red Uno Play