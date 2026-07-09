Diprove halla gran cantidad de autopartes en El Alto y aprehende a una persona

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos realizó un operativo en la ciudad de El Alto y encontró una gran cantidad de autopartes que, de manera preliminar, podrían estar vinculadas a vehículos robados.

El director nacional de Diprove, coronel Pavel Tovar, informó que durante la intervención se hallaron entre 10 y 15 saquillos con piezas de motorizados, algunas de ellas identificadas por el tipo de vehículo al que presuntamente pertenecían.

Autopartes con cables cortados

La Policía observó que varias piezas estaban manipuladas de forma irregular, con cables cortados y sin el cuidado habitual que se tendría con repuestos de alto valor económico.

“Extrañamente cada bolsa tenía hasta el tipo de vehículo al que pertenecía. Eso nos hace suponer que podrían ser partes de vehículos robados”, señaló Tovar.

El jefe policial explicó que algunos de estos componentes, conocidos como “cerebros” de vehículos, pueden costar entre 300 y 1.000 dólares, e incluso alcanzar hasta 4.000 dólares si pertenecen a motorizados de alta gama.

Una persona fue aprehendida

Durante el operativo, una persona fue aprehendida debido a que no pudo demostrar con documentación la tenencia legal de las autopartes encontradas.

Según Tovar, el aprehendido no presentó pólizas de importación ni documentos que respalden el origen de las piezas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

“Se lo ha puesto a disposición del Ministerio Público para que determine si, con su declaración y descargos, puede demostrar la posesión legal de estas autopartes”, indicó.

Intervención en la zona 16 de Julio

El operativo se desarrolló en la zona 16 de Julio, en inmediaciones de la Plaza del Maestro, además de otros sectores donde existen comercios de autopartes.

La Policía informó que algunos negocios sí presentaron documentación de respaldo, por lo que no fueron incluidos en el proceso. Sin embargo, los lugares donde no se pudo demostrar la procedencia legal de las piezas fueron intervenidos.

Investigan posible red delincuencial

Diprove investiga si las personas involucradas solo recibían y vendían autopartes robadas o si formaban parte de una organización criminal dedicada al robo de vehículos y piezas.

“No sabemos el grado de complicidad de las personas, si recepcionaban estas partes robadas y las vendían o si también son parte de la organización criminal”, explicó Tovar.

Buscan desbaratar una organización

El director nacional de Diprove también recordó que semanas atrás se registró otro caso en el que una persona escapó con un arma de fuego durante una intervención policial. Según la autoridad, ese hecho estaría vinculado a una organización dedicada al robo de autopartes.

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