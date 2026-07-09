Ladrón disfrazado de mujer sustrajo mercadería valuada en Bs 192.000

Suman nuevas víctimas del joven de 23 años aprehendido en El Alto, acusado de cometer robos vestido de mujer para no levantar sospechas en zonas comerciales y centros de venta.

Una de las denunciantes informó que el sujeto habría ingresado el pasado 15 de abril, cerca de las 04:40, a un kiosco artesanal ubicado en la Terminal Metropolitana, de donde sustrajo mercadería valuada en más de Bs 192.000.

Sustrajo prendas, joyas y mantas

Según la víctima, el robo afectó directamente a un negocio dedicado a la venta de tejidos de alpaca y vicuña.

“El 15 de abril, dentro de la Terminal Metropolitana, a las 4:40, ha entrado a mi stand. Yo vendo tejidos en alpaca, en vicuña. Son 80 prendas”, relató la afectada.

Entre los objetos sustraídos se encuentran mantas, joyas, prendas de vestir y otros artículos de valor.

Cámaras captaron el ingreso

Las imágenes de seguridad mostraron a una persona aparentemente de sexo femenino, con trenzas, manta y aguayo, caminando por la zona comercial en plena madrugada. Sin embargo, la Policía estableció que se trataba de un hombre disfrazado de mujer.

De acuerdo con el reporte, el sujeto ocultaba una cizalla o cortacandados en su aguayo, herramienta que utilizaba para abrir portones y retirar candados de tiendas y comercios.

Usaba su apariencia para no despertar sospechas

La Policía informó que el aprehendido utilizaba pelucas, mantas, polleras, gorras, calzas y buzos para aparentar ser mujer y pasar desapercibido.

Por su apariencia, incluso lograba detener vehículos para trasladar los objetos robados sin generar sospechas.

“La característica de esta persona era que se vestía de mujer, en algunas ocasiones de pollera, y en la mayor parte de las veces con calza, buzo, manta y gorra para aparentar ser del sexo femenino”, informaron desde la Policía.

Identificado en al menos cuatro casos

Según el reporte policial, el joven fue identificado como autor intelectual y material en al menos cuatro hechos de robo. Operaba solo y principalmente durante la madrugada en zonas comerciales de El Alto.

El sujeto fue apodado como “el ladrón solitario” o “la Warmi ladrona”, debido a su forma de operar

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