Tenía sueños de superación: Key Romina pierde la vida tras brutal ataque de su pareja

Tras batallar por su vida durante dos semanas en la unidad de terapia intensiva del Hospital Viedma, Key Romina Lobo Guarachi, de 26 años, falleció la madrugada de este miércoles. La joven no resistió la gravedad de las lesiones causadas por una golpiza propinada por su pareja, convirtiéndose en la séptima víctima de feminicidio en el departamento de Cochabamba en lo que va del año. Con este caso, la cifra nacional asciende a 46 decesos por violencia de género.

El agresor, identificado como Adán H. C., de 21 años, se encuentra actualmente con detención preventiva en el penal de San Pedro de Sacaba.

Una agresión sistemática y despiadada

El trágico desenlace tuvo origen el pasado 23 de junio en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Según denunciaron colectivos de activistas, Key Romina sufría de violencia sistemática.

Nivia Coca, representante del colectivo Mujeres de Fuego, relató que el agresor sacó a la víctima por la fuerza de su habitación y la llevó hasta las puertas de una discoteca, donde la atacó brutalmente de manera despiadada.

"Le ha propinado golpes brutales en la cabeza hasta que prácticamente perdió la conciencia. A consecuencia de eso, sufrió un derrame cerebral. Su cuerpo ya no dio más", lamentó Coca, visiblemente consternada por el nivel de saña empleado.

Al ver el estado crítico de la joven, el propio agresor la trasladó inicialmente al hospital de Ivirgarzama (Entre Ríos), desde donde fue derivada de urgencia al Hospital Viedma de tercer nivel el 24 de junio debido a su inconsciencia y extrema gravedad.

Situación legal del agresor: Exigen 30 años de cárcel

La Policía actuó de oficio el pasado 25 de junio logrando la aprehensión de Adán H. C. Un día después, el 26 de junio, un juez determinó su detención preventiva.

El director interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ronal Céspedes, informó que, ante el deceso de la víctima, están a la espera de que el Ministerio Público modifique formalmente los cargos.

Tipificación inicial: Tentativa de feminicidio.

Nueva tipificación solicitada: Feminicidio.

Petición de condena: 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres —institución que brinda asesoramiento legal a la familia de la víctima—, señaló que las pericias al teléfono celular de la joven revelaron mensajes con constantes amenazas por celos por parte del imputado.

"Una cifra más"

Cortez recordó a Key Romina como una mujer independiente, cariñosa con su entorno y que se encontraba buscando un empleo fijo para cumplir sus metas. Asimismo, lanzó una dura crítica a las políticas gubernamentales:

"Este es un nuevo hecho de feminicidio que se suma a una cifra que el Estado lamentablemente ve solo como eso: como un cuadro, sin tomar acciones reales de prevención".

Por su parte, desde Mujeres de Fuego exigieron a las autoridades propuestas estructurales urgentes para frenar la crueldad con la que se está terminando con la vida de las mujeres en el país.

Último adiós: Se conoce que los restos de Key Romina Lobo Guarachi serán trasladados en las próximas horas al departamento de Santa Cruz, donde sus familiares le darán cristiana sepultura.

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