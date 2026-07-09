Diésel reduce salidas de buses en plena demanda por vacaciones

El inicio de las vacaciones de invierno incrementó la afluencia de pasajeros en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde decenas de familias acudieron para comprar boletos hacia distintos destinos del país. Sin embargo, la alta demanda coincide con la persistente escasez de diésel, situación que continúa afectando la operación del transporte interdepartamental.

Representantes de las empresas de transporte señalaron que la venta de pasajes ya no puede realizarse con la misma anticipación, debido a que primero deben asegurarse de que los buses logren abastecerse de combustible.

"Ahora tenemos que esperar a que cargue diésel para poder vender los pasajes. Incluso algunos días hemos tenido que suspender salidas porque los buses no lograron abastecerse", explicaron.

Desde las operadoras indicaron que la cantidad de viajes suspendidos varía cada jornada. En algunos casos los buses parten con normalidad, mientras que en otros deben cancelar una o dos salidas, dependiendo de la disponibilidad de diésel en los surtidores.

"Todavía tenemos buses esperando cargar para poder habilitarlos y despacharlos más tarde", señalaron.

Pese a las dificultades, Cochabamba continúa siendo el destino con mayor demanda durante el receso escolar, ya que desde esa ciudad los viajeros pueden conectar con otros departamentos y provincias del país.

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