En un recorrido de inspección que trae un panorama alentador para la región, se confirmó que el Embalse de Misicuni se encuentra al 90% de su almacenamiento total, garantizando la distribución del líquido elemento a distintos municipios del departamento. Paralelamente, las autoridades ya trabajan en el financiamiento de la Fase 3 y en la optimización de las plantas de tratamiento.

Un panorama alentador: 157 millones de metros cúbicos de agua

El gerente de Misicuni, Adrián Murillo, informó con optimismo sobre los niveles actuales de la represa, destacando que el volumen actual representa una gran seguridad hídrica para la población valluna.

"Informar a toda la población que estamos con 157 millones de metros cúbicos en la represa, es prácticamente el 90% del almacenaje total. Tenemos un panorama muy lindo y muy alentador para el futuro de Cochabamba", afirmó Murillo.

Para que este volumen de agua llegue efectivamente a los hogares, la empresa Misicuni, junto al Ministerio y Viceministerio de Recursos Hídricos, coordina reuniones con distintos alcaldes. El objetivo es que los municipios finalicen la construcción de sus redes de agua potable a corto, mediano y largo plazo.

Meta 2032: La Fase 3 "Vizcachas-Putucuni" está en marcha

La consolidación total del Proyecto Múltiple Misicuni ya tiene una fecha en el horizonte: el año 2032. Actualmente, las autoridades se encuentran socializando el proyecto con las comunidades beneficiarias y gestionando los recursos económicos.

Fase actual: Búsqueda y gestión de financiamiento junto al Gobierno central.

Importancia: Es la última gran etapa (Fase 3 Vizcachas-Putucuni) para concluir de manera definitiva el proyecto histórico.

Tecnología y control: Cámaras de válvulas benefician a las comunidades

El excedente de agua de la represa no se desperdicia. Mediante revisiones permanentes en la galería de acceso y la cámara de válvulas, el personal técnico libera el líquido de forma regulada hacia el río Misicuni, permitiendo que las comunidades utilicen el agua para el riego de sus sembradíos.

Wendy Jaimes, responsable del Embalse Misicuni, explicó el funcionamiento de los equipos de alta tecnología instalados en el sector:

Megaválvulas alemanas: Diseñadas específicamente para el proyecto.

Válvula Mariposa: Cuenta con un diámetro de 2 metros.

Válvula Howell Bunger: Cuenta con un diámetro de 1.5 metros.

"A través de estas se hace la descarga de fondo en periodos extraordinarios donde se tienen niveles elevados en el embalse y también para la eliminación de sedimentos. También se hace la operación regulada en periodos de estiaje para no afectar en periodos lluviosos a las comunidades aguas abajo", detalló Jaimes.

Inspección en Jove Rancho: Purificación bajo estrictas normas de calidad

La visita técnica también incluyó una detallada inspección a la Planta de Tratamiento de Agua de Jove Rancho, lugar donde llega el "agua cruda" de Misicuni para ser potabilizada antes de ser entregada a la población.

Actualmente, la planta se encuentra tratando 420 litros por segundo, lo que representa el 42% de su capacidad total instalada, la cual puede alcanzar hasta los 1.000 litros por segundo. Para el proceso de potabilización —un tratamiento convencional que garantiza la pureza del suministro— se emplea policloruro de aluminio como agente químico y gas cloro para la desinfección.

Una de las técnicas encargadas de la planta aseguró que se realiza un monitoreo en tiempo real y controles de calidad continuos. Este riguroso seguimiento garantiza que cada litro de agua que sale de Jove Rancho cumpla estrictamente con todos los parámetros y rangos permisibles establecidos por la norma NB 512 hasta llegar a los puntos de entrega establecidos por Misicuni.

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