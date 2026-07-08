Vocero afirma que están trabajando para enfrentar la crisis energética

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno continúa trabajando para enfrentar la crisis energética que atraviesa Bolivia, en medio de la preocupación por las reservas de gas y la importación de combustibles.

La autoridad señaló que el país arrastra condiciones complejas que han llevado a un escenario de preocupación en el sector energético.

“El Gobierno responsablemente ha tomado acciones al respecto y está tomando medidas, y todas estas se van a encuadrar en el marco de una nueva Ley de Hidrocarburos, que será presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Sostuvo Gálvez.

Reservas de gas están bajo evaluación

Gálvez indicó que las reservas de gas ya fueron analizadas por técnicos y que las autoridades competentes brindarán información más precisa sobre la situación.

“Las reservas de gas han sido comentadas por los técnicos y están siendo evaluadas. Las autoridades del caso se han referido y se referirán con mayor puntualidad al respecto”, señaló.

Bolivia seguirá importando combustibles

La autoridad reconoció que el país continuará importando diésel y gasolina, mientras se trabaja en medidas de fondo para recuperar la capacidad energética nacional.

“Venimos importando y vamos a tener que seguir importando, lamentablemente, el combustible, el diésel, la gasolina”, manifestó.

Apuntan a soberanía energética

Gálvez sostuvo que el objetivo del Gobierno es que Bolivia alcance autonomía y soberanía plena en materia energética, aunque remarcó que ese proceso requiere reconstruir el sector.

“El propósito que tenemos los bolivianos es tener autonomía en este aspecto, con soberanía plena energética, pero eso requiere reconstruir sobre las cenizas que nos dejaron”, afirmó.

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