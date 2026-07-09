Ciudadanos lamentan largas esperas de micros por falta de combustible

Debido a la escasez de diésel y gasolina en estaciones de servicio de la capital cruceña, vecinos denuncian que deben esperar más tiempo del habitual por el transporte público.

"Antes esperaba por lo menos unos 10 minutos el micro; ahora hay que esperar media hora o hasta una hora porque no hay micros, están esperando que llegue el diésel para cargar", lamentó una vecina afectada.

Las tradicionales esperas cortas quedaron en el olvido debido a que la mayoría de las líneas tiene a sus unidades estancadas en las estaciones de servicio. "Normalmente uno esperaba antes cinco minutos y ya pasaba el micro, pero hoy a veces esperamos hasta media hora", relató otro ciudadano.

Choferes atrapados en las filas

Los usuarios indicaron que la raíz del problema no es culpa de los transportistas, quienes también enfrentan pérdidas económicas críticas al no poder trabajar con normalidad. "Casi la mayoría está en la fila, no están saliendo muchos micros y a uno le afecta", explicó un conductor sobre la realidad del sector.

Para subsistir, los choferes implementaron un sistema de turnos improvisado que consiste en pasar una noche entera en el surtidor para lograr operar apenas al día siguiente.

"Casi no trabajamos bien, solo para la casa, tenemos deudas y ya no alcanza para eso", concluyó el transportista sobre el impacto financiero en su hogar.

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