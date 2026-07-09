Vicegobernadora de Santa Cruz califica el PGE 2026 de "decepción" por excluir el 50-50

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 al considerar que no responde a las demandas de las regiones y mantiene un esquema centralista en la distribución de recursos.

La autoridad afirmó que la aprobación del presupuesto representa "una verdadera decepción", ya que, según indicó, no se incluyó la propuesta del "50-50" ni una mayor asignación para fortalecer las competencias de los gobiernos subnacionales, especialmente de la Gobernación cruceña.

"Es una verdadera decepción el hecho de que se apruebe el reformulado y el presupuesto sin tomar en cuenta el 50-50 y sin tomar en cuenta la asignación para el fortalecimiento de la capacidad competencial que deben tener los gobiernos locales", manifestó Aguirre.

La vicegobernadora sostuvo que el centralismo continúa afectando a las regiones y aseguró que el Gobierno nacional no ha demostrado con hechos una voluntad de modificar la distribución de los recursos públicos.

"El centralismo es un mal que afecta a cualquier gobernante que se sienta en el sillón presidencial y este Gobierno hasta la fecha no ha mostrado con acciones concretas una voluntad de cambiar el orden de las cosas", señaló.

Aguirre indicó además que la Gobernación ha sostenido reuniones con ministros y viceministros para exponer las necesidades del departamento y solicitar que el Gobierno asuma gastos que, a su criterio, no corresponden a la administración departamental, como la emisión de títulos de bachiller y el pago de prediarios.

Ante la falta de respuesta, anunció que se iniciarán acciones constitucionales y otras medidas de presión para exigir una solución. "Iniciaremos las acciones constitucionales correspondientes porque parece que el Gobierno nacional no está prestando oídos ni atención a las demandas que eleva no solamente esta Gobernación, sino también otros municipios y gobernaciones del país", concluyó.

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