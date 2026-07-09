Municipios cruceños piden al Gobierno combustible, ítems de salud y debatir el 50-50

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) expresó su preocupación por la falta de combustibles, una situación que, según la institución, ya está afectando el funcionamiento de las alcaldías y la cadena productiva en los 55 municipios del departamento. Su presidente, Neptaly Mendoza, anunció que se presentará un reclamo oficial para exigir una solución a la provisión de gasolina, diésel y GLP.

Mendoza señaló que el desabastecimiento ha comenzado a paralizar las operaciones municipales, ya que la maquinaria utilizada para el mantenimiento de caminos y la ejecución de obras enfrenta dificultades para abastecerse.

"La cadena productiva ya está siendo seriamente afectada, no solamente por la falta de gasolina y diésel, sino también de GLP", afirmó.

El dirigente añadió que incluso los equipos municipales deben hacer largas filas para conseguir combustible, lo que retrasa la prestación de servicios. "Nuestros equipos, nuestra maquinaria y nuestros funcionarios están haciendo cola para conseguir combustible y seguir manteniendo las obras y los caminos", sostuvo.

Otro de los temas abordados por Amdecruz fue el déficit de ítems de salud. Mendoza cuestionó la ausencia de la ministra de Salud en la reunión convocada con los alcaldes, pese a que su participación había sido confirmada.

Indicó que los municipios esperan conocer el relevamiento realizado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para definir la distribución de nuevos cargos.

"Mínimo necesitamos 500 ítems para que sean distribuidos en los diferentes municipios de nuestro departamento", manifestó.

Durante el encuentro también se analizó la propuesta del denominado "50-50", que busca modificar la distribución de recursos para aliviar la situación financiera de gobernaciones, universidades y municipios.

Finalmente, Amdecruz anunció que reiterará la convocatoria a las autoridades nacionales para instalar una mesa de diálogo que permita abordar de manera conjunta el abastecimiento de combustibles, la asignación de ítems de salud y la discusión sobre la redistribución de recursos económicos.

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