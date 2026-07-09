“Es un tema de necesidad”: Municipios demandan avanzar con el 50-50

Autoridades de diferentes municipios cruceños se pronunciaron respecto a la situación económica de sus territorios. En este sentido, indicaron que la falta de liquidez impide cubrir las demandas básicas de miles de ciudadanos que llegan constantemente desde otros puntos del país.

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, reflejó la gravedad de la situación al explicar el impacto del crecimiento demográfico en su jurisdicción.

“La cantidad de gente que nos llega a Santa Cruz la tenemos que atender, no llega con su ítem de profesor, de médico, ni su pupitre. Esta redistribución de los recursos no es un tema regional, es un tema de necesidad, porque nosotros atendemos a las personas que llegan de otro departamento día a día”, señaló la autoridad.

En este contexto, las autoridades indican el incumplimiento de los compromisos asumidos por el nivel central del Estado durante los periodos electorales. La ejecución del modelo de distribución paritaria sigue siendo la principal demanda de las regiones para evitar el colapso definitivo de sus arcas.

“La autonomía empieza en los municipios, entonces esperamos que el 50-50, que fue un compromiso y una promesa de parte del presidente, se pueda hacer realidad y que eso llegue a los municipios de la provincia”, manifestó Andrés Rocha, alcalde de Mairana.

Asimismo, David Martishev, alcalde de San Pedro, coincidió en la urgencia técnica del desembolso al afirmar: “Eso era el compromiso y en campaña del gobierno, y estamos todos en la espera, porque eso va a ser un beneficio para todos los municipios, y esperemos que sea factible”.

Por su parte, Eliazer Arrellano, alcalde de Fernández Alonso, graficó el panorama local con crudeza ante las limitaciones presupuestarias actuales. “Lindo fuera, con el 50-50 yo haría patria. Que con lo poco que tengo allá, estoy empezando a ripiar las calles, porque no tenemos un centro de salud bueno, no tenemos nada”, concluyó.

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