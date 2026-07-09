¿Francia o Marruecos? Los hinchas ya eligieron a su favorito en el pronóstico de Red Uno

La expectativa por el choque entre Francia y Marruecos también se trasladó a las redes sociales de Red Uno, donde decenas de hinchas compartieron sus pronósticos sobre el resultado del partido que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo.

Las predicciones reflejaron opiniones divididas. Algunos usuarios apostaron por una sorpresa marroquí, mientras que otros respaldaron el favoritismo de la selección francesa.

Entre los comentarios, Leo pronosticó un triunfo de Marruecos por 1-0. En cambio, el usuario CMV se inclinó por una victoria de Francia por el mismo marcador. MarioBo fue más amplio en su predicción y aseguró que el conjunto francés se impondrá por 3-0, resultado con el que también coincidió Mateo.

Por su parte, Sebas PC volvió a confiar en Marruecos y pronosticó un ajustado 1-0, mientras que Severus G Herrarte anticipó un triunfo marroquí por 2-1. Estas fueron solo algunas de las numerosas respuestas que dejaron los aficionados en el pronóstico impulsado por Red Uno.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves desde las 16:00 (hora de Bolivia) por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en un encuentro que promete grandes emociones.

El compromiso podrá seguirse en vivo a través de Red Uno de Bolivia, además de su señal web, YouTube y TikTok, donde los aficionados también podrán vivir la previa, el minuto a minuto y toda la cobertura del encuentro.

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