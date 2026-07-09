El gesto de Messi que emocionó a Klose tras romper su récord goleador en los Mundiales

Lionel Messi y Miroslav Klose protagonizaron uno de esos momentos que quedan grabados fuera de las canchas. Después de que el delantero argentino superara la marca goleadora que pertenecía al histórico atacante alemán en los Mundiales, ambos tuvieron una charla telefónica cargada de respeto y admiración.

La comunicación fue posible gracias a Lionel Scaloni, quien compartió vestuario con Klose durante su etapa como jugador en la Lazio de Italia. La amistad entre ambos permitió conectar a dos futbolistas que marcaron una época en la máxima competencia internacional.

Una conversación entre dos gigantes del fútbol

Klose, campeón del mundo con Alemania en 2014 y máximo goleador histórico de los Mundiales hasta que Messi superó su registro, recordó el encuentro telefónico como un momento especial.

“Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto. Él organizó una llamada con Messi después de que igualó mi récord. Fue muy emocionante”.

El alemán explicó que, aunque ambos se enfrentaron varias veces dentro de una cancha, nunca habían tenido una conversación tan extensa fuera del ambiente competitivo.

“Nos cruzamos de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso, pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros”.

El detalle de Messi que sorprendió a Klose

Más allá del récord, lo que más destacó Klose fue la actitud del capitán argentino durante la charla.

Según contó el exdelantero alemán, Messi tuvo un gesto de reconocimiento al confirmarle que le enviaría una camiseta de la Selección argentina autografiada como recuerdo de ese momento histórico.

Un detalle que, para Klose, refleja la personalidad del futbolista argentino: respeto por quienes dejaron una huella antes y humildad incluso después de alcanzar nuevos récords.

Dos nombres que quedaron en la historia

Miroslav Klose terminó su carrera mundialista con 16 goles, una cifra que lo convirtió durante años en el máximo anotador de la Copa del Mundo.

Lionel Messi alcanzó y posteriormente superó esa marca, sumando un nuevo capítulo a una carrera llena de récords y reconocimientos.

Pero esta vez, la noticia no estuvo solamente en los números, sino en un gesto que recordó que la grandeza también se demuestra fuera del campo de juego.

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