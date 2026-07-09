¡Abrígate bien! Estas son las ciudades más frías de Bolivia este jueves

El frío vuelve a marcar la jornada en Bolivia. Para este jueves 9 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica cielos mayormente despejados, pero con temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día en el occidente del país.

Mientras algunas regiones tendrán tardes templadas, otras deberán enfrentar mañanas con heladas y temperaturas bajo cero.

Las ciudades más frías de Bolivia este jueves

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, estas serán las temperaturas mínimas más bajas:

El Alto: -7°C

Oruro: -5°C

Potosí: -5°C

La Paz: 4°C

El Alto será nuevamente una de las ciudades más frías del país, con una jornada de cielo despejado y una máxima cercana a los 13°C.

En Oruro y Potosí también se esperan mañanas gélidas, con mínimas de hasta -5°C y tardes con temperaturas más agradables.

Occidente: frío intenso y cielos despejados

En La Paz, el termómetro oscilará entre los 4°C y 20°C, con poca nubosidad.

En El Alto, la temperatura estará entre -7°C y 13°C, convirtiéndose en uno de los puntos más fríos de la jornada.

Oruro registrará valores entre -5°C y 16°C, mientras que Potosí tendrá mínimas de -5°C y máximas de 17°C.

Valles: mañanas frescas y tardes cálidas

En los valles bolivianos se prevé una jornada estable, con cielos despejados y sin lluvias importantes.

Cochabamba tendrá temperaturas entre 7°C y 31°C, con una marcada diferencia entre la mañana fría y una tarde cálida.

En Sucre, el clima variará entre 1°C y 25°C, mientras que Tarija registrará valores entre 2°C y 28°C.

Oriente: temperaturas más elevadas

El panorama será diferente en el oriente, donde predominará un ambiente más cálido.

Santa Cruz tendrá temperaturas entre 16°C y 28°C.

En Trinidad, el termómetro llegará desde 17°C hasta 30°C, mientras que Cobija registrará valores entre 20°C y 29°C.

Recomendaciones para este jueves

Ante las bajas temperaturas del occidente, las autoridades recomiendan:

Abrigarse especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Tomar precauciones al conducir en zonas con posibles heladas.

Mantener una adecuada hidratación en regiones donde continuará el calor.

El frío seguirá siendo protagonista en varias ciudades del país. Antes de salir de casa, revise la temperatura de su región y prepárese para una jornada con contrastes: heladas en el occidente y calor en el oriente.

Este jueves Bolivia tendrá dos caras: ciudades bajo cero en el occidente y temperaturas cercanas a los 30°C en el oriente.

Mira la programación en Red Uno Play