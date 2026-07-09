Polémica mundial: la hija del técnico de Egipto arremetió contra la FIFA tras perder ante Argentina

La polémica tras el partido entre Argentina y Egipto sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la protagonista fue Yara Hossam Hassan, hija del entrenador de la selección egipcia, quien utilizó sus redes sociales para expresar su enojo luego de la eliminación de su país en los octavos de final del Mundial 2026.

La joven, conocida por apoyar públicamente a su padre Hossam Hassan, al cuerpo técnico y al combinado nacional, compartió publicaciones que cuestionaron duramente el arbitraje del francés François Letexier, encargado de dirigir el encuentro que terminó con victoria argentina por 3-2.

El meme contra el árbitro que encendió las redes

Uno de los primeros mensajes publicados por Yara fue un meme que mostraba a Letexier con una camiseta de la selección argentina.

La imagen, difundida originalmente por una cuenta de humor futbolístico, llevaba la frase en inglés:

“Argentina’s man of the match” (“La figura del partido de Argentina”).

La publicación insinuaba, en tono irónico, que el árbitro habría favorecido al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El mensaje se sumó al reclamo que ya había realizado la Federación Egipcia de Fútbol, que cuestionó algunas decisiones arbitrales del encuentro y solicitó una revisión del trabajo del equipo arbitral.

Un mensaje atribuido a su padre generó más repercusión

Horas después, Yara compartió una frase atribuida a su padre, Hossam Hassan, con un fuerte contenido social y político.

“En algunos países hay niños que están muriendo mientras visten camisetas de Argentina, Barcelona, Messi y Real Madrid. Esos niños los aman a ustedes y aman el fútbol, pero están siendo asesinados mientras ustedes permanecen en silencio”.

El mensaje generó miles de reacciones y abrió un debate en redes sociales por la relación entre fútbol, política y conflictos internacionales.

“Boicoteen a la FIFA”: el llamado que se volvió viral

La hija del entrenador egipcio también publicó otra historia en Instagram con un llamado directo a protestar contra el máximo organismo del fútbol mundial.

“Boicoteen a la FIFA. Chicos, hagan el símbolo de la X. Boicoteen este torneo corrupto”.

Las publicaciones rápidamente se difundieron y aumentaron la tensión después de la eliminación de Egipto frente a Argentina.

Mientras tanto, la FIFA no ha anunciado sanciones ni pronunciamientos oficiales relacionados con los mensajes publicados por Yara Hossam Hassan.

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