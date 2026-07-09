María Becerra volvió a hablar sin filtros y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores. Durante una entrevista con Los 40 España, la artista se refirió a su amistad con Tini Stoessel, destacó el profundo cariño que siente por ella y lanzó un mensaje contundente sobre algunos vínculos dentro de la industria musical.

Lejos de alimentar rumores o rivalidades, María puso el foco en la persona que conoce fuera de los escenarios y expresó la necesidad que siente de cuidar a su amiga.

“A Tini la amo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho”.

La intérprete de “Automático” aseguró que le afecta la forma en que, en ocasiones, se habla de Tini en redes sociales y medios de comunicación. Según explicó, muchas versiones no reflejan la sensibilidad ni la realidad personal de la cantante.

“La conozco y sé lo sensible que es. A veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que diga cosas que no son así”.

María Becerra remarcó que detrás de la imagen pública de una estrella existen situaciones profundas que no siempre son visibles para el público. También definió a Tini como una persona íntegra, a quien admira por sus valores y su forma de manejarse en la vida.

“Ella es una de las mejores personas que conocí en mi vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal”.

La artista recordó que le dolió ver a su amiga afectada por comentarios y versiones que circularon en distintos momentos. Por eso, explicó que su carácter fuerte la lleva a defenderla cuando considera que está siendo atacada injustamente.

“La quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo. Ella es muy buena, muy sensible y siento que la debo proteger”.

“Hay gente con la que no compro”

En otro momento de la entrevista, María Becerra también habló sobre las relaciones dentro del ambiente artístico. Aunque señaló que algunas versiones sobre supuestas rivalidades entre mujeres del pop argentino están exageradas, reconoció que existen diferencias reales con ciertas personas.

“Hay ciertas personas que estamos divididas, tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida”.

Sin mencionar nombres, la cantante dejó clara su postura: no está dispuesta a mantener vínculos con quienes no comparte valores, actitudes o formas de actuar.

“Hay gente con la que no compro y se lo digo a la cara”.

La frase encendió las redes y reavivó especulaciones sobre posibles tensiones dentro del pop argentino. Sin embargo, el mensaje más fuerte de la entrevista fue otro: María Becerra dejó claro que Tini Stoessel tiene en ella una amiga dispuesta a acompañarla y defenderla frente a cualquier crítica injusta.

“La quiero cuidar y proteger; si algo le pasa, voy y la defiendo”.

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