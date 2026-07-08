Festejó el penal errado de Messi y su vecino le dejó un mensaje tajante en el grupo del edificio

La sufrida victoria de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó festejos, nervios y alivio entre los hinchas. También generó una anécdota viral que rápidamente se adueñó de las redes sociales.

Todo comenzó cuando una usuaria de X compartió una captura del grupo de WhatsApp de un edificio, donde un vecino decidió enviar un mensaje directo luego de ver que otro residente había celebrado desde el balcón el penal errado por Lionel Messi.

En la imagen difundida, el mensaje decía: “Che, colombiano del 1ero, te vi festejando el penal errado en el balcón. Respetá a tus vecinos si estás en Argentina. De onda, sin ofender a nadie”.

La frase no tardó en viralizarse. La publicación acumuló miles de interacciones y abrió una ola de comentarios entre usuarios que tomaron la situación con humor, sorpresa y debate.

Algunos consideraron que el mensaje fue directo, pero sin agresión. Otros destacaron que en plena emoción mundialista cualquier gesto contra la Selección argentina podía encender la sensibilidad de los hinchas, especialmente durante un partido tan cargado de tensión.

“Se lo dijo bien y sin faltar el respeto”, escribió un usuario. Otro comentó: “Uno debe mostrar respeto y agradecimiento con el lugar que lo acoge”. También hubo quienes ironizaron con la eliminación de Colombia horas después, luego de caer ante Suiza en la tanda de penales.

La escena se volvió todavía más comentada porque el penal fallado por Messi fue uno de los momentos más fuertes del partido. Tras la ejecución, el capitán argentino se tomó el rostro con ambas manos, miró al cielo y dejó ver su frustración.

Para Messi, el error desde los doce pasos fue un golpe duro, especialmente porque ya había fallado otro penal durante el torneo. Sin embargo, la Selección logró reponerse y terminó consiguiendo una remontada agónica ante Egipto.

Con goles en los minutos finales, Argentina dio vuelta el partido y selló su clasificación a cuartos de final, desatando el festejo de millones de hinchas.

Pero, como suele pasar con la Scaloneta, la emoción también se trasladó a la vida cotidiana: bares, casas, oficinas, colectivos y hasta grupos de vecinos. Esta vez, un penal errado, un balcón y un mensaje tajante fueron suficientes para convertir una discusión de edificio en una historia viral.

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