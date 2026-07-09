La historia de amor de Haaland e Isabel: se conocieron jugando fútbol y hoy forman una familia

Erling Haaland suele acaparar la atención por sus goles, su personalidad y sus celebraciones. Sin embargo, lejos de los estadios, el delantero noruego ha elegido mantener una vida privada junto a Isabel Haugseng Johansen, su pareja desde hace varios años.

Aunque rara vez exponen su intimidad, Isabel ha sido vista acompañando al futbolista en algunos partidos, eventos importantes y celebraciones vinculadas a su carrera. Su presencia suele despertar curiosidad entre los seguidores del delantero, pero ambos han mantenido una regla clara: proteger su relación de la exposición constante.

Una cancha de fútbol los unió

La historia entre Isabel y Erling comenzó mucho antes de la fama internacional del atacante. Ambos crecieron en Bryne, una localidad de Noruega estrechamente vinculada al inicio deportivo de Haaland.

Isabel también practicó fútbol en categorías juveniles del Bryne FK, el mismo entorno en el que Haaland dio sus primeros pasos como jugador. Por eso, se conocían desde la infancia y compartieron entrenamientos, amistades y la pasión por el deporte antes de que el delantero se convirtiera en una estrella mundial.

Su relación sentimental se habría consolidado en 2021 y, desde entonces, han construido un vínculo caracterizado por el bajo perfil y el acompañamiento mutuo.

Una familia lejos de la exposición

En 2024, la pareja se convirtió en padre y madre. La noticia fue compartida de manera discreta, en línea con la forma en que ambos manejan su vida personal.

Hasta ahora, han evitado revelar detalles sobre su hijo y prefieren que los momentos familiares permanezcan lejos de las cámaras. Esa decisión contrasta con la enorme exposición que rodea a Haaland, figura del Manchester City y uno de los futbolistas más seguidos del planeta.

Isabel Haugseng Johansen no suele buscar protagonismo mediático. Aun así, cuando aparece junto a Haaland, deja ver una relación construida desde antes de los grandes contratos, los títulos y el reconocimiento global.

“Su historia comenzó en una cancha de Bryne y hoy se sostiene con una decisión compartida: vivir el amor lejos del ruido.”

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