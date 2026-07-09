Sacrificaron a una veintena de perros: Pofoma investiga biocidio masivo en El Alto

La Fiscalía abrió una investigación penal por el delito de biocidio luego de que estudios realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) confirmaran que los restos hallados semanas atrás en distintos sectores de El Alto pertenecen a perros.

El hallazgo había generado preocupación debido a la presencia de cráneos, colas, cueros y otros restos óseos encontrados en basurales, especialmente en medio de los problemas de abastecimiento registrados durante los bloqueos que afectaron al país.

Inicia investigación para hallar a responsables

Tras conocerse los resultados de los análisis, el Ministerio Público inició las actuaciones correspondientes en coordinación con la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) para identificar y aprehender a los responsables.

"El Ministerio Público está aperturando una causa por el delito de biocidio en contra de los autores", informó el fiscal Mauricio Portales.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que los animales fueron sacrificados y determinar si la carne fue destinada al consumo humano, una situación que generó alarma entre la población por los riesgos sanitarios que podría representar.

Ley 700 en vigencia

Desde la Fiscalía recordaron que los animales domésticos están protegidos por la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, normativa que sanciona este tipo de conductas.

"La Ley 700 sanciona todo acto de crueldad o maltrato en contra de los animales domésticos", señaló la autoridad.

Las investigaciones continúan mientras se realizan nuevas pericias y operativos para esclarecer el caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

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