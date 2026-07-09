Policía refuerza controles para evitar tráfico de menores en viajes de vacaciones invernales

La Policía Boliviana intensificó los operativos de control en terminales terrestres y otros puntos de concentración de viajeros con el objetivo de prevenir casos de trata y tráfico de personas, especialmente de menores de edad, durante la temporada de vacaciones.

Las intervenciones se desarrollan de manera coordinada entre la División de Trata y Tráfico de Personas, el Ministerio de Gobierno y otras instituciones, luego de las recientes investigaciones por un caso de presunta mendicidad forzada que involucró a una bebé fallecida y a varios menores de edad.

Operativos de control en la Terminal de Buses

La jefa nacional de la División de Trata y Tráfico de Personas, Gaby Coca, explicó que los operativos buscan verificar la identidad de los menores, la documentación exigida para los viajes y el vínculo de parentesco con los adultos que los acompañan.

"Hemos tenido un hecho reciente que ha dañado la sensibilidad de toda la población, pero más allá de ello queremos aplicar todas las medidas de protección necesarias para los niños, niñas y adolescentes", señaló la autoridad.

Durante la intervención realizada en las inmediaciones de la Terminal de Buses de La Paz y en el albergue habilitado para personas en tránsito, las autoridades informaron que no se identificaron menores indocumentados ni situaciones irregulares, aunque las verificaciones continuarán en todo el país.

Adultos deben contar con permisos para niños

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron a la población que los menores de edad deben contar con la autorización correspondiente para viajes interdepartamentales cuando no se trasladan con ambos progenitores, requisito que también es exigido al momento de adquirir los pasajes.

"No les va a llevar mucho tiempo sacar esos permisos; es importante cumplir con este requisito para proteger a los menores", indicaron durante el operativo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la integridad de niños y adolescentes, mientras los controles continuarán en terminales y otros puntos de alta afluencia de viajeros durante las vacaciones escolares.

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