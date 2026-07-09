“Quiere rehabilitarse”: menor rescatado del Cordón Ecológico por repartidores busca ayuda para dejar las calles

Un adolescente de 14 años, que vivía en situación de calle y consumía sustancias controladas, fue auxiliado por un grupo de repartidores que realiza recorridos de apoyo social en la zona del Cambódromo. El menor manifestó su deseo de abandonar esa vida, rehabilitarse y retomar sus estudios.

Según relataron los ‘deliverys’, durante un rastrillaje realizado la noche del miércoles encontraron al adolescente en inmediaciones del Cordón Ecológico. Aunque tenía en su poder sustancias controladas, el joven les pidió ayuda para salir de las calles y cambiar su vida.

Los repartidores decidieron brindarle apoyo inmediato. Le proporcionaron alimento, ropa, un lugar donde pasar la noche y resguardo del frío, mientras buscaban una institución que pudiera hacerse cargo del caso.

“El día de anoche encontramos a un menor de edad afuera del Cordón Ecológico. Nos pidió ayuda. Es un muchacho de 14 años en situación de calle que quiere cambiar, quiere ser un ciudadano más, un niño como cualquier otro que desea estudiar”, relató Roberto Lucerito, integrante del grupo de repartidores.

Lucerito explicó que, junto a sus compañeros, recorrieron distintos lugares hasta altas horas de la madrugada en busca de atención para el adolescente, pero no lograron que ninguna institución asumiera el caso.

“Realmente le hemos apoyado. Estuvimos peregrinando hasta las dos o tres de la mañana con el menor buscando ayuda”, afirmó.

Por su parte, Gonzalo Sánchez indicó que al adolescente se le decomisaron las sustancias controladas que llevaba consigo y reiteró que el propio menor expresó su voluntad de rehabilitarse.

“Nos pidió que por favor le brindemos ayuda para salir de esa vida, dejar las calles y poder reintegrarse a la sociedad”, señaló.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los repartidores consiguieron de manera temporal un pequeño kiosco de lata para que el adolescente pudiera dormir protegido del frío. Además, realizaron una colecta entre ellos para comprarle ropa de abrigo y alimentos.

“Esta mañana hicimos una cuota entre los deliverys para comprarle ropa, un buso y otras prendas, porque dormir en un kiosco de lata, en esta época de invierno, es muy duro”, explicó Sánchez.

El jurista también hizo un llamado a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y el menor pueda acceder a un proceso de rehabilitación y protección integral.

“Pedimos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a las instituciones correspondientes que nos ayuden. Nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, pero él necesita atención especializada y una oportunidad para rehacer su vida”.

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