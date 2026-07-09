Niña maltratada queda al cuidado de su abuela en Puerto Villarroel; Sedepos hace seguimiento al caso

La niña de cinco años que presuntamente sufrió maltrato físico por parte de su madrastra en el municipio de Puerto Villarroel - Cochabamba permanece bajo el cuidado provisional de su abuela, mientras el Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizan el seguimiento al proceso de protección y a la investigación penal.

El responsable de la Unidad de Atención y Protección del Sedepos, Luis Yaniquez, informó que la menor se encuentra en un entorno familiar seguro, luego de ser rescatada por la Defensoría tras conocerse la denuncia de violencia.

"Actualmente la niña está bajo el cuidado provisional de su abuela. Todas las acciones se desarrollan dentro del sistema de protección y en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Puerto Villarroel", explicó.

La agresora permanece con detención preventiva

Yaniquez recordó que la presunta agresora, identificada como la madrastra de la menor, fue enviada con detención preventiva por seis meses al penal de San Sebastián Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación por el delito de violencia familiar o doméstica.

Asimismo, indicó que el padre de la niña colaboró con las investigaciones y que, hasta el momento, no existen elementos que demuestren que otros familiares conocían las agresiones que presuntamente sufría la menor.

Continúan las investigaciones

El responsable de la Unidad de Atención y Protección del Sedepos señaló que el Ministerio Público realiza las pericias psicológicas y demás actuaciones investigativas para esclarecer los hechos.

Paralelamente, Sedepos anunció que acompañará el proceso y se constituirá en parte coadyuvante para fortalecer la protección de la víctima y contribuir a que el caso concluya con una sanción conforme a ley.

Además, se investiga si algún integrante de la familia ampliada tenía conocimiento de los hechos de violencia.

El caso fue denunciado el 29 de junio

De acuerdo con los antecedentes, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Puerto Villarroel recibió el 29 de junio una denuncia telefónica que alertaba sobre presuntas agresiones físicas contra una niña de cinco años en la localidad de Valle Sacta.

Tras la denuncia, la institución activó los protocolos de protección, rescató a la menor y presentó la denuncia de oficio ante el Ministerio Público. Posteriormente, la autoridad judicial determinó la detención preventiva de la madrastra.

Piden denunciar cualquier hecho de violencia

Desde Sedepos y la Defensoría reiteraron el llamado a la población para denunciar de inmediato cualquier caso de violencia física, psicológica o sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades remarcaron que la intervención oportuna de vecinos e instituciones es fundamental para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables sean sancionados conforme a la normativa vigente.

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