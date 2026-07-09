Filas desde la madrugada: usuarios buscan una ficha para ser atendidos en Derechos Reales de Cochabamba

Pese a las bajas temperaturas registradas en Cochabamba, decenas de ciudadanos acudieron desde la madrugada hasta las oficinas de Derechos Reales, ubicadas en la calle Sucre, con el objetivo de obtener una ficha y realizar sus trámites.

Algunos usuarios llegaron desde las primeras horas del día para asegurar un espacio de atención. Uno de ellos relató que se encontraba en el lugar desde las 03:30 de la madrugada, debido a que, según afirmó, si no se llega temprano es difícil conseguir una ficha.

“Es lo único, si no, no puedes llegar a ninguna fecha, no te atiende nadie”, manifestó uno de los ciudadanos que esperaba su turno.

Reparto de fichas inicia a las 07:30

En el lugar se observan dos filas diferenciadas: una destinada a trámites de Derechos Reales y otra para procesos de apostillado.

De acuerdo con la información proporcionada, la entrega de fichas comienza a las 07:30 y la atención al público inicia desde las 08:30. Aunque las filas continúan generando molestias entre los usuarios, se evidenció que la cantidad de personas es menor en comparación con gestiones anteriores, cuando las aglomeraciones eran más extensas.

Persisten las filas pese a sistema virtual para apostillados

Las filas se mantienen pese a que el Consejo de la Magistratura implementó en marzo de este año un sistema virtual para la reserva de turnos de apostillado en Cochabamba.

La plataforma permite a los usuarios solicitar una fecha de atención en línea y acudir únicamente el día programado con la documentación correspondiente. La medida fue aplicada como un plan piloto con el objetivo de reducir las filas y mejorar el servicio ante la alta demanda.

Sin embargo, algunos ciudadanos continúan optando por acudir de manera presencial y esperar desde la madrugada para garantizar la atención de sus trámites.

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