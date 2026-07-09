Santa Cruz: Largas filas para conseguir pasajes en tren durante las vacaciones

La demanda de pasajes en el tren aumentó este jueves luego del bloqueo registrado en la comunidad Tres Cruces, municipio de Pailón. Aunque la medida de presión fue levantada tras un acuerdo entre autoridades y representantes del sector salud, muchos pasajeros decidieron mantener sus planes de viajar por vía férrea para evitar cualquier inconveniente en la carretera.

Desde las primeras horas de la mañana, usuarios hicieron fila para adquirir boletos con destino a Roboré, Puerto Quijarro y otras poblaciones del este del departamento. Incluso algunos aseguraron haber esperado desde la noche anterior para garantizar un asiento.

"Me estoy viajando a Roboré. Tanta propaganda del tren, queremos hacer la prueba. Estoy viajando con mis tres nietitos para pasearlos por las vacaciones", comentó una pasajera que aprovechará el receso escolar para visitar la región.

La alta demanda obligó a los viajeros a organizarse. "Estamos desde las 11 de la noche y hemos tratado de mantener el orden. Nos pusimos números para cada persona y así no haya problemas", explicó.

Quienes tenían como destino Puerto Quijarro también destacaron que el tren representa una alternativa económica. "Para mí es accesible, más que la flota. Hay que aprovechar las vacaciones porque mis hijos y mis nietos han salido de descanso", afirmó otra viajera.

Aunque la ruta bioceánica ya fue habilitada tras el levantamiento del bloqueo en Pailón, el servicio de la empresa ferroviaria continúa operando con normalidad y se consolida como la opción elegida por numerosos pasajeros, que buscan un viaje sin sobresaltos durante las vacaciones de invierno.

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