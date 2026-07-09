Transporte interdepartamental advierte posible incremento de pasajes por falta de diésel

El transporte interdepartamental atraviesa una nueva crisis luego de permanecer paralizado durante 53 días por los bloqueos y ahora enfrentar problemas por la falta de combustible.

Richard Martínez, presidente del Comité de Buses de Transporte Interdepartamental, informó que el sector esperaba reactivarse durante las vacaciones escolares, una de las temporadas de mayor movimiento, pero aseguró que la escasez de diésel volvió a frenar las operaciones.

“Salimos de un problema para entrar a otro problema, el cual es el tema del combustible. Esta crisis está afectando a todo el sector interdepartamental”, señaló Martínez.

Advierten revisión de tarifas

Martínez afirmó que el incremento de pasajes es una posibilidad que debe ser analizada con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), debido al alza en los costos de operación.

El dirigente indicó que el problema no solo está relacionado con el diésel, sino también con el aumento de repuestos, aceites y otros insumos vinculados al mantenimiento de los buses.

“Lo que costaba el aceite inicialmente a 700 bolivianos ha llegado a subir hasta 900 y ahora 1.100 bolivianos. Necesariamente el costo de operaciones está subiendo de la misma forma”, explicó.

Piden reunión con la ATT

El representante del sector informó que ya se solicitó una reunión con la ATT y con autoridades del área de transporte para revisar nuevamente la tabla de pasajes.

Recordó que desde enero se aplica un incremento transitorio del 40% en las rutas interdepartamentales, pero sostuvo que la actual coyuntura obliga a iniciar una nueva evaluación.

“Si ellos no ven la regulación, vamos a incurrir en situaciones que no ameritan, como sanciones por elevación arbitraria del pasaje. Lo que queremos es sentarnos y definir el tema de pasajes”, indicó.

Denuncian compra de diésel a precio elevado

Martínez también denunció que algunos transportistas, ante la necesidad de cumplir con sus viajes y obligaciones económicas, se ven obligados a comprar combustible a precios elevados fuera de los canales regulares.

Según el dirigente, algunos choferes habrían llegado a pagar hasta Bs 15,80 por litro de diésel en medio de la desesperación por continuar trabajando.

“Algunos compañeros, por la desesperación y el cumplimiento del trabajo, han estado comprando el litro de diésel hasta en 15,80 bolivianos”, afirmó.

No creen en promesas de normalización

Sobre el anuncio de YPFB de regularizar el abastecimiento hasta fin de julio, Martínez dijo que el sector ya no confía en los compromisos del Gobierno, debido a que en reiteradas ocasiones se prometió una solución que no llegó.

“Para el transporte interdepartamental, esperar hasta fin de julio ya es prácticamente entrar en una crisis total, porque en estas fechas podemos reactivarnos”, sostuvo.

Hablan de quiebra técnica

El dirigente señaló que los bloqueos y la falta de combustible dejaron al sector en una situación económica crítica, con dificultades para pagar créditos bancarios, sueldos y alquileres.

“Prácticamente nuestros compañeros se han declarado en quiebra técnica. No podemos pagar bancos, sueldos ni alquileres”, manifestó.

Denuncian problemas con la calidad del diésel

Martínez agregó que recibieron denuncias de choferes, principalmente en surtidores de El Alto, sobre presuntos problemas con la calidad del diésel.

“Hemos tenido denuncias de algunos compañeros de que han estado vendiendo diésel con agua y que está llegando más oscuro”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que el control de calidad no debe convertirse en una excusa para retrasar el abastecimiento al sector.

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