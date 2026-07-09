Debido a las masivas filas de ciudadanos que buscan asegurar el suministro de gas licuado en la capital cruceña, las empresas distribuidoras se pronuncian respecto a la situación.

"Esperamos que se cumpla el plazo de las 2 semanas porque se está envasando actualmente más de 40 mil garrafas que es la cantidad necesaria para Santa Cruz", manifestó Fernando Segovia, representante de Distribuidores de GLP.

Factores logísticos y escasez de cilindros

El representante aclaró que YPFB entrega los volúmenes de gas habituales e incluso incrementó la producción para enfrentar la alta demanda estacional. Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo es la falta de envases metálicos que limita severamente la capacidad operativa de las empresas.

A este déficit estructural, indica que se sumaron otros factores como el cierre temporal de una planta envasadora privada en la localidad de Pailón.

“Esto ocasionó que las empresas que están trabajando en el este, tengan que venir a cargar acá a Santa Cruz y eso ocasiona demoras también para que salgan las distribuidoras que habitualmente sacamos gas de Santa Cruz”, remarcó Segovia.

Medidas de emergencia contra la especulación

Ante la situación, los distribuidores y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) determinaron restringir la venta a un máximo de dos garrafas por persona. Con esta disposición de carácter temporal se pretende frenar el acopio malintencionado y neutralizar a quienes revenden el producto a precios excesivos.

"Se sugiere no pagar más de Bs. 22,50", exhortó Segovia para proteger la economía familiar frente a los cobros abusivos reportados en los barrios. S

Segovia recordó que existe un compromiso suscrito a principio de año con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, para adquirir 100.000 cilindros, aunque los procesos burocráticos de compra retrasaron su llegada.

Proyección de normalización en quince días

El sector pidió paciencia a familias cruceñas y garantizó que los despachos hacia los puntos de comercialización habituales continuarán realizándose de manera continua. Si las plantas sostienen el actual ritmo de envasado extraordinario, las autoridades estiman que las aglomeraciones desaparecerán por completo en el plazo establecido.

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