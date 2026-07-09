¿Resfrío y bajas temperaturas? Estas bebidas calientes son las más buscadas en Cochabamba

Ante el descenso de temperaturas en Cochabamba, las bebidas calientes se convierten en una alternativa para mantenerse abrigado y cuidar la salud. En los mercados de la ciudad se ofrecen una variedad de mates y preparados naturales recomendados por comerciantes para aliviar molestias relacionadas con el resfrío.

Uno de los puntos donde se puede encontrar esta oferta es el mercado Calatayud, uno de los centros de abasto más representativos de la ciudad, donde los vendedores preparan diferentes infusiones con ingredientes naturales.

Preparados con hierbas y productos naturales

Las comerciantes aseguran que durante esta época de frío aumentó la demanda de bebidas calientes, especialmente aquellas elaboradas con plantas medicinales y productos naturales.

“En este tiempo que está haciendo frío y al parecer va a aumentar tenemos bebidas calientes para el resfrío, para fortalecer los pulmones”, explicó una comerciante.

Entre las preparaciones más solicitadas se encuentra una bebida elaborada con limón, jengibre, matico, hojas de guayaba, propóleo, eucalipto, vitamina C, miel y otros complementos que, según los vendedores, ayudan a enfrentar los síntomas del resfrío.

“Es importante tomar estas bebidas calientes para el resfrío y cuidarse del frío”, señaló una de las personas que acudió al sector de mates.

Variedad de mates para diferentes necesidades

Además de las bebidas para combatir el resfrío, los puestos ofrecen una amplia variedad de mates destinados a diferentes necesidades, como infusiones para el hígado, la diabetes, la presión arterial y otras dolencias.

“Estamos desde las cuatro de la mañana, tenemos variedad de mates para el resfrío, para el hígado, para diabetes, presión, para el frío, linaza y variedad de mates”, comentó otra comerciante.

Los precios son accesibles y se encuentran desde los cinco bolivianos, una opción al alcance de distintos bolsillos.

Atención desde la madrugada

El sector de mates del mercado Calatayud atiende todos los días desde las 04:00 hasta las 13:00 horas. Los puestos están ubicados en la calle Lanza esquina Aroma, donde los comerciantes esperan a los clientes que buscan una bebida caliente para enfrentar las bajas temperaturas.

Aunque estas bebidas forman parte de la tradición popular para aliviar malestares del invierno, especialistas recomiendan mantener también medidas de prevención como una adecuada alimentación, abrigo y consulta médica ante síntomas persistentes.

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