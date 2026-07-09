“Si alguien la tiene, por favor avise”: el desgarrador pedido de una madre que busca a su hija desaparecida

Una adolescente de 14 años es intensamente buscada por su familia luego de desaparecer la tarde del pasado martes tras salir de su domicilio, ubicado entre el segundo y tercer anillo de la zona de El Trompillo, en la ciudad de Santa Cruz.

La menor fue identificada como Diana Candia Moreno, quien, según relató su madre, salió de su vivienda alrededor de las 16:00 con rumbo desconocido y desde entonces no se ha tenido información precisa sobre su paradero.

“Ella se llama Diana Candia Moreno, tiene 14 años. Ayer (miércoles), en el transcurso de las 4 de la tarde, salió con rumbo desconocido. No sabemos para dónde se ha ido”, manifestó la mujer.

Al momento de su desaparición, Diana vestía un suéter azul, pantalón jean, zapatillas blancas y llevaba una mochila negra. Como característica particular, su madre explicó que la mochila tiene pines de anime en la parte posterior.

La familia también informó que la adolescente porta su teléfono celular, aunque hasta el momento no ha logrado establecer comunicación con ella.

Asimismo, la madre indicó que Diana presenta una dislexia y un trastorno de aprendizaje, por lo que la preocupación de sus familiares ha aumentado con el paso de las horas.

De acuerdo con la información que recibieron este miércoles, algunas personas aseguraron haber visto a la adolescente por inmediaciones del colegio Ramón Darío, entre las 19:00 y 20:00, aunque desde entonces no se han reportado nuevos indicios sobre su ubicación.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, la madre dirigió un emotivo mensaje a su hija:

“Dianita, si me estás viendo, te quiero mucho, mamita. Volvé. Te estoy aquí esperando con los brazos abiertos. Volvé, mamita”.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de la menor.

“Y si alguien la tiene, le pido por favor que avise, que por favor se comunique con nosotros”.

Las personas que tengan información sobre Diana Candia Moreno pueden comunicarse al 635 18 358. La familia solicita la colaboración de la población para lograr encontrar a la adolescente sana y salva.

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