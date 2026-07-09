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Mallón plantea reformar estructura de BoA tras destitución de Valdivia por operaciones irregulares

Claudia Mallón sostiene que la destitución del exgerente no debe frenar las investigaciones y plantea cambios estructurales en la aerolínea estatal.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

09/07/2026 9:35

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Mallón plantea reformar estructura de BoA tras destitución de Valdivia. Foto: Red Uno
La Paz

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La senadora de Súmate, Claudia Mallón, afirmó que la destitución del exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, no debe detener las investigaciones sobre los presuntos beneficios obtenidos durante su corta gestión y pidió que el caso sea esclarecido por las instancias correspondientes.

Destitución de Eduardo Valdivia

La legisladora consideró que la remoción del exejecutivo fue una decisión correcta, pero señaló que también corresponde establecer responsabilidades administrativas y penales si se confirma la existencia de irregularidades.

Mallón cuestionó que el exgerente haya accedido a descuentos en pasajes aéreos para familiares tras apenas 58 días en el cargo y sostuvo que el caso refleja presuntas deficiencias en los mecanismos de control dentro de la empresa estatal.

"Lo que correspondía era la destitución de este funcionario público", afirmó.

Seguimiento a proceso de investigación

La senadora anunció que su bancada acompañará las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público y planteará una denuncia para que se determine si existió daño económico al Estado.

Asimismo, señaló que BoA requiere una reforma institucional que incluya la revisión de sus estatutos, el fortalecimiento del directorio y la designación de autoridades con experiencia en el sector aeronáutico.

A su criterio, la empresa necesita mejorar su gestión, modernizar su administración y fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

"BoA es de Bolivia", expresó la legisladora al insistir en que la empresa debe administrarse con criterios técnicos y de transparencia.

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