Armin Lluta defiende proyecto y dice que no se legalizarán autos robados

El diputado Armin Lluta, proyectista de la ley para la nacionalización de vehículos indocumentados, defendió la propuesta y aseguró que la norma no busca legalizar autos robados, sino regularizar motorizados que ya se encuentran en territorio boliviano y cumplen determinadas condiciones.

La explicación surge en medio de cuestionamientos desde Chile y del rechazo de sectores del transporte boliviano, que advierten posibles efectos en la seguridad fronteriza, el parque automotor y el consumo de combustible.

“Los autos robados no se nacionalizan”

Lluta afirmó que el proyecto establece controles para evitar la legalización de vehículos con denuncia de robo o con chasis remarcado. Según el legislador, la propuesta contempla cruces de información con instancias nacionales e internacionales.

“Los autos robados no se nacionalizan, los remarcados tampoco”, sostuvo el diputado al referirse a las observaciones contra el proyecto.

El legislador explicó que se prevé coordinación con AGETIC, Interpol y Diprove para verificar los datos de cada motorizado antes de una eventual regularización.

Proyecto fue devuelto para correcciones

El diputado informó que la Comisión de Planificación devolvió el proyecto para realizar ajustes, principalmente con el objetivo de aclarar el alcance de la propuesta y evitar confusiones en la población.

Lluta indicó que la norma fija como fecha límite el 30 de mayo de 2026, por lo que los vehículos que hayan ingresado después de esa fecha no podrán ser nacionalizados.

“Lo que está ingresando en junio o julio no se va a legalizar”, señaló.

Responde a preocupación de Chile

Desde Chile, el diputado Sebastián Videla expresó su preocupación por el proyecto boliviano y aseguró que el anuncio habría generado efectos en zonas fronterizas, donde se incrementaron hechos vinculados al robo de vehículos.

Ante ese reclamo, Lluta respondió que está dispuesto a reunirse con el legislador chileno para explicar el contenido del proyecto y aclarar que la norma también podría ayudar a identificar autos robados en Bolivia para su posterior devolución.

“El proyecto de ley va a ayudar a encontrar autos robados acá en Bolivia para posteriormente su deportación”, afirmó.

Diprove refuerza controles

En paralelo, Diprove informó que mantiene operativos para identificar vehículos con denuncia de robo y evitar su circulación en territorio nacional.

La institución también señaló que existe coordinación con países vecinos como Chile, Perú y Brasil para fortalecer el intercambio de información y la recuperación de motorizados robados.

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