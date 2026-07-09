El Alto: Intensifican pesquisas para hallar a responsables de faeneo masivo de perros

La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) reforzó las investigaciones para identificar a los responsables del presunto faeneo de perros en El Alto, luego de que análisis del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) confirmaran que los restos encontrados en distintos basurales corresponden a canes.

El director departamental de Pofoma, Marco Azeñas, informó que se activó un equipo de inteligencia e investigadores en coordinación con el Ministerio Público para establecer el origen de los restos y determinar quiénes los abandonaron en los puntos donde fueron encontrados.

Revisan cámaras de seguridad y elementos investigativos

Las pesquisas incluyen la revisión de registros de cámaras de seguridad, entrevistas y el trabajo conjunto con personal de la Intendencia Municipal de El Alto, que intervino en las primeras actuaciones.

"Estamos trabajando para lograr identificar dónde fueron hallados esos restos y, a través de las cámaras y otros elementos investigativos, establecer quiénes los depositaron", señaló Azeñas.

La autoridad explicó que aún no es posible precisar cuántos animales fueron sacrificados ni confirmar si la carne fue comercializada para consumo humano, aspectos que forman parte de la investigación en curso.

Biocidio y atentado contra la salud

El caso es investigado inicialmente por el presunto delito de biocidio, mientras se realizan nuevas pericias para determinar el alcance de los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

En paralelo, Pofoma recordó que mantiene operativos permanentes de control en mercados y centros de comercialización para verificar el origen de productos cárnicos y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso relacionado con el maltrato o tráfico de animales.

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