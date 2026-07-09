Analista evalúa la crisis energética y el impacto del posible retorno de Petrobras a Bolivia

Bolivia atraviesa una emergencia energética y el eventual retorno de Petrobras al país podría ser un punto de partida para recuperar la producción de hidrocarburos, aunque los resultados no serían inmediatos, afirmó el analista en hidrocarburos José Padilla.

“Petrobras todavía tiene intereses acá en el campo petrolero; tenemos en Tarija, pero lo importante es que ese convenio que se quiere hacer es un inicio, es el hilo que puede devolver Petrobras”, explicó Padilla, quien destacó que la empresa brasileña conoce el sector hidrocarburífero boliviano.

El analista señaló que para atraer nuevamente inversiones será fundamental una nueva Ley de Hidrocarburos que genere condiciones favorables para las empresas.

“Tiene que haber una ley de hidrocarburos que compense a las empresas petroleras que van a venir, tanto Petrobras como otras empresas que están interesadas en venir a Bolivia”, sostuvo.

Padilla advirtió que la situación actual del país es crítica debido a la reducción de la producción de gas. “Estamos en emergencia, estamos con 21 millones de metros cúbicos”, indicó, al explicar que una parte se destina al mercado interno y otra todavía a la exportación hacia Brasil.

El especialista explicó que una recuperación de la producción nacional no será inmediata, ya que primero deben concretarse acuerdos, aprobarse una normativa y posteriormente iniciar trabajos de exploración.

“Si la ley es rápida, es un año, y son cinco años más para poder trabajar en la parte de la sísmica y la perforación de pozos”, detalló.

Indicó que junto a la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se presentó una propuesta de emergencia para atender la crisis del sector y trabajar en campos tradicionales y no tradicionales. “Eso lo hemos planteado para salir de la crisis, es el salvavidas para Bolivia”, afirmó.

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