Acercamiento de Gobierno con Petrobras traería inversión y producción energética al país

El Gobierno destacó la reunión sostenida con ejecutivos de Petrobras en Brasil y aseguró que el interés de la petrolera por ampliar sus inversiones en Bolivia representa un paso importante para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país.

Acercamiento entre Gobierno y Petrobras

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que Petrobras expresó su compromiso de fortalecer su presencia en el sector hidrocarburífero boliviano y sostuvo que estas inversiones contribuirán a atender los problemas energéticos de mediano y largo plazo.

"Petrobras ha manifestado el inmenso interés y compromiso de restablecer relaciones profundas en el sector energético boliviano. Son muy buenas noticias porque contribuirán a atender la crisis energética", señaló.

El analista en hidrocarburos, Enrique Ayo, explicó que uno de los proyectos más avanzados es el domo Oso X, en Tarija, donde Petrobras podría concluir los trabajos iniciales en aproximadamente 15 o 16 meses.

"Petrobras tardaría entre 15 y 16 meses en terminar los trabajos en el domo Oso X. Es una empresa seria y con amplia experiencia en Bolivia", indicó.

Sin embargo, precisó que la etapa de exploración y desarrollo demandará al menos cinco años antes de comenzar a generar producción y resultados económicos.

Más inversiones para Bolivia

Desde la Asamblea Legislativa, legisladores oficialistas y de oposición coincidieron en valorar el retorno de inversiones extranjeras al sector energético. El diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, consideró que la experiencia de Petrobras podría contribuir a reestructurar YPFB.

"Necesitamos acuerdos con empresas como Petrobras para corregir el rumbo que hoy tiene YPFB", manifestó.

En tanto, el embajador de Brasil en Bolivia, Henrique Sobreira, aclaró que Petrobras nunca abandonó el país y que ahora busca ampliar sus operaciones en un escenario más favorable para nuevas inversiones.

"Petrobras nunca salió de Bolivia. Siempre ha estado produciendo gas y ahora seguirá adelante con este nuevo ambiente para las inversiones", señaló.

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