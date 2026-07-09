CAO alerta por falta de diésel y advierte riesgos para la producción agropecuaria

El sector productivo de Santa Cruz se declaró en emergencia por la falta de diésel y advirtió que la escasez de combustible está generando retrasos en las actividades agrícolas y poniendo en riesgo las cadenas productivas del país.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que la situación debe resolverse y cuestionó que los productores continúen realizando largas filas para acceder al combustible.

“El tema del combustible ya se tiene que terminar. Ya no podemos seguir en las filas; no podemos seguir dependiendo de en qué surtidor vamos a amanecer”, manifestó Frerking.

El empresario explicó que actualmente el sector enfrenta momentos clave del calendario agrícola, como la media zafra cañera, donde se deben levantar cerca de 200.000 hectáreas, además del inicio de cosechas en la zona este de Santa Cruz y campañas de siembra de sorgo y soya.

“Las ventanas de siembra y las ventanas de cosecha no se pueden negociar. Tenemos que sembrar cuando tengamos que sembrar y tenemos que cosechar cuando tenemos que cosechar”, sostuvo.

Frerking señaló que YPFB tiene un compromiso de abastecer al sector agropecuario cruceño con tres millones de litros de diésel por día, pero afirmó que en la última semana hubo una reducción en la entrega.

El presidente de la CAO advirtió que la falta de combustible afecta a toda la cadena productiva, desde el transporte hasta la producción agropecuaria y la distribución de alimentos, lo que puede generar variaciones de precios en los mercados.

Asimismo, alertó de que la incertidumbre se suma a los efectos de los bloqueos registrados en el país y recordó que varios sectores productivos tuvieron pérdidas económicas. “53 días venimos de un paro criminal. Hubo sectores productivos que perdieron todo y otros que perdieron todo su capital operativo”, afirmó.

Frerking pidió que el abastecimiento de combustible sea una prioridad para las autoridades, debido a que la recuperación de las cadenas productivas requiere planificación y tiempo.

Persisten las filas

Representantes de los sectores productivos sostienen que las filas para abastecerse de diésel persisten en Santa Cruz y exigen el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El convenio establece el suministro de 3 millones de litros de diésel por día, equivalente a 72 millones de litros durante julio, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la campaña agrícola de invierno y la zafra cañera.

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