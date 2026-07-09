Mhoni Vidente sorprende con su predicción para Argentina antes de los cuartos del Mundial

A pocos días de los cuartos de final del Mundial 2026, las predicciones volvieron a instalarse en el mundo del fútbol. Esta vez, la protagonista fue Mhoni Vidente, quien analizó el presente de la Selección argentina y lanzó un pronóstico que generó debate entre los aficionados.

Durante una entrevista con Heraldo Televisión, la astróloga cubana habló sobre los cruces decisivos del torneo y aseguró que, según su visión, la Albiceleste logrará avanzar ante Suiza.

Sin embargo, también dejó una advertencia para los campeones del mundo de Qatar 2022: no los ve levantando nuevamente el trofeo.

La predicción de Mhoni Vidente para los semifinalistas

Según el pronóstico de la vidente, los cuatro equipos que llegarían a semifinales serían:

Francia, tras superar a Marruecos.

España, luego de vencer a Bélgica.

Inglaterra, después de eliminar a Noruega.

Argentina, tras imponerse ante Suiza.

Aunque colocó al equipo dirigido por Lionel Scaloni entre los cuatro mejores del torneo, Mhoni aseguró que el título quedaría nuevamente en manos europeas.

“Argentina no. El ganador va a quedar en Europa”.

De acuerdo con su predicción, el próximo campeón mundial saldría de alguna selección europea, aunque no especificó cuál sería la elegida para quedarse con la Copa del Mundo.

“Argentina está desgastada”, dijo sobre la Albiceleste

Al analizar el presente del equipo argentino, Mhoni Vidente hizo referencia a la polémica generada después del partido ante Egipto.

“Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar”.

A pesar de esa crítica, sostuvo que el conjunto de Scaloni tiene posibilidades de superar la siguiente ronda y mantenerse en la pelea.

¿Quién es Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente es una astróloga cubana radicada en México que ganó popularidad por sus apariciones en medios de comunicación y por sus predicciones sobre distintos acontecimientos.

A lo largo de los años, también ha contado públicamente aspectos de su historia personal, incluyendo su proceso de transición de género y las dificultades que enfrentó durante su juventud.

Antes de convertirse en Mhoni Vidente, su nombre era Rafael Martínez de León. Según relató en entrevistas y redes sociales, su camino personal estuvo marcado por momentos difíciles hasta consolidar su identidad y carrera pública.

Sus predicciones suelen generar repercusión en redes sociales, especialmente cuando están relacionadas con eventos deportivos de gran alcance como el Mundial de fútbol.

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